3. Liga: Dresden verliert gegen SVWW - Aachen erneut siegreich

Die klassische Abtastphase wollten beide Seiten zunächst überspringen und drückten umgehend aufs Gaspedal. Killian Jakob auf der einen Seite (6.), sowie Timmy Thiele auf der anderen (9.), verpassten jedoch den frühen Einschlag. Nach einer zwischenzeitlichen Verschnaufpause klingelte es zuerst im Tor von Aue: Ein abgefälschter Abschluss von Thiele landete unhaltbar im Kasten von Martin Männel (30.). Der Angreifer sprang mit seinem siebten Saisontreffer auch an die Spitze des Torjägerrankings und hätte kurz darauf sogar noch einen nachlegen können, doch Männel hatte etwas dagegen (36.).

Erst in der Schlussphase riss Cottbus das Ruder herum. – Foto: Imago Images

Doch auch der FC Erzgebirge wollte noch lange nicht aufstecken und stellte mit einem Kopfballtreffer von Erik Majetschak kurz vor der Pause wieder auf Gleichstand. Nach der Pause übernahmen die Veilchen auch die Spielkontrolle, doch wussten sich nicht zu belohnen. In der Schlussphase schockte Cottbus die Hausherren mit dem Treffer von Tolcay Cigerci (81.), woraufhin Thiele in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Tor sogar noch einen nachlegte (90. +4). FC Erzgebirge Aue – FC Energie Cottbus 1:3

FC Erzgebirge Aue: Martin Männel, Erik Majetschak, Anthony Barylla, Linus Rosenlöcher, Kilian Jakob (61. Omar Sijaric), Pascal Fallmann, Marvin Stefaniak (87. Sean Seitz), Boris Tashchy, Mirnes Pepic (87. Ricky Bornschein), Ali Loune (78. Tim Hoffmann), Mika Clausen (78. Marcel Bär)

FC Energie Cottbus: Elias Bethke, Dennis Slamar, Niko Bretschneider, Filip Kusic, Henry Rorig, Dominik Pelivan, Yannik Möker (83. Janis Juckel), Tolcay Cigerci (83. Axel Borgmann), Timmy Thiele (90. Jonas Hofmann), Phil Halbauer (65. Maximilian Pronichev), Maximilian Krauß (90. Tobias Hasse)

Schiedsrichter: Daniel Schlager (Rastatt) - Zuschauer: 10319

Tore: 0:1 Timmy Thiele (30.), 1:1 Erik Majetschak (45.), 1:2 Tolcay Cigerci (81.), 1:3 Timmy Thiele (90.+4) ________________ 4:4: Viktoria Köln kann nicht mehr langweilig

Nach der 3:5-Niederlage gegen Borussia Dortmund II wurden die Zuschauern in Köln wieder ein munteres Spiel gegönnt. Und ähnlich wie am vergangenen Wochenende dauerte es nicht lange, bis Viktorias Keeper Eduardo Dos Santos Haesler zum ersten Mal hinter sich greifen musste. Nach einem Ballverlust flog den Hausherren die Kugel um die Ohren. David Kopacz vollendete schnörkellos zum 1:0 (6.). Von zwischenzeitlichen Schock konnte sich Köln relativ schnell erholen und spielte wieder aktiver nach vorne. Auf einen sehenswerter Distanzschuss von Bryan Henning (20.) folgte wiederum der Führungstreffer durch Said El Mala (24.).

Die Kölner leisteten sich gegen Ingolstadt das nächste Torspektakel. – Foto: Roland Schäfer

Die Pausenführung konnte die Viktoria nicht sonderlich lange halten: Sebastian Grønning stellte per Kopfball wieder auf pari (49.). Doch damit fand das wilde Auf und Ab noch lange kein Ende. Nach einem schönen Solo von Lex-Tyger Lobinger stand es wieder 3:2 für die Kölner, woraufhin Grønning erneut per Kopf ausglich (54.). Beide Seiten sparten sich ein paar Körner für die Schlussphase auf. So sorgte der eingewechselte Serhat-Semih Güler mit seinem sechsten Saisontreffer für die dritte Führung der Hausherren, doch einen letzten Pfeil hatten die Oberbayern noch im Köcher. Nach Vorarbeit von Lukas Fröde erkämpfte sich Benjamin Kanuric den Treffer zum 4:4-Endstand. Viktoria Köln – FC Ingolstadt 04 4:4

Viktoria Köln: Eduardo Dos Santos Haesler, Lars Dietz, Jonah Sticker, Enrique Lofolomo (84. Moritz Fritz), Kwabenaboye Appiah Schulz, Simon Handle (88. Sidny Lopes Cabral), Luca De Meester (68. Albion Vrenezi), Florian Engelhardt (68. Niklas May), Bryan Henning, Said El Mala (68. Serhat-Semih Güler), Lex-Tyger Lobinger

FC Ingolstadt 04: Marius Funk, Marcel Costly, Mladen Cvjetinovic, Simon Lorenz, Felix Keidel, David Kopacz (88. Maximilian Dittgen), Yannick Deichmann (59. Benjamin Kanuric), Lukas Fröde, Max Besuschkow, Pascal Testroet (46. Deniz Zeitler), Sebastian Grønning

Schiedsrichter: Kevin Behrens (Hasede) - Zuschauer: 2582

Tore: 0:1 David Kopacz (6.), 1:1 Bryan Henning (20.), 2:1 Said El Mala (24.), 2:2 Sebastian Grønning (49.), 3:2 Lex-Tyger Lobinger (51.), 3:3 Sebastian Grønning (54.), 4:3 Serhat-Semih Güler (71.), 4:4 Benjamin Kanuric (87.) ________________ Saarbrücken ringt Hansa nieder

Durch Pyrotechnik erzeugte Rauchwolken aus dem Block der Rostocker verzögerten zunächst den Anpfiff. Mit Spielbeginn kamen beide Seiten auch nicht sonderlich in Spielfluss. Mit viel Stückwerk in und um den Mittelkreis brach Joel Bichsel mit einem Kopfball nach einer Ecke den Bann und sorgte für die Führung der Hausherren (29.). Doch auch der erste Treffer steigerte das Unterhaltungsniveau der Partie nicht nachhaltig. Eine Beobachtung, die sich auch in der zweiten Hälfte fortsetzen sollte. Der kurz zuvor eingewechselte Amine Naïfi hätte aus der allgemeinen Lethargie beinahe den zweiten Treffer des Tages erzielen können, doch scheiterte an Benjamin Uphoff (61.). Von Hansa kam offensiv recht wenig, weshalb die Saarbrücker kurz darauf schon für die Vorentscheidung sorgen konnten. Nach Vorarbeit Simon Stehle wurde der Abschluss von Tim Cveja noch ins Tor abgefälscht (76.). Die Rostocker konnten der sich anbahnenden Niederlage nicht mehr genug entgegensetzen und rutschen nach der bitteren 1:2-Niederlage gegen Alemannia Aachen vom Wochenende weiter in der Tabelle ab. 1. FC Saarbrücken – F.C. Hansa Rostock 2:0

1. FC Saarbrücken: Phillip Menzel, Calogero Rizzuto, Philip Fahrner, Lasse Wilhelm, Joel Bichsel, Kasim Rabihic (58. Amine Naïfi), Richard Neudecker (73. Tim Civeja), Patrick Sontheimer, Sebastian Vasiliadis (73. Elijah Krahn), Kai Brünker (58. Patrick Schmidt), Simon Stehle (85. Maurice Multhaup) - Trainer: Rüdiger Ziehl

F.C. Hansa Rostock: Benjamin Uphoff, Nico Neidhart (69. Jan Mejdr), Felix Ruschke (69. Kevin Schumacher), Alexander Rossipal, Ahmet Gürleyen, Franz Pfanne, Marco Schuster, Jonas Dirkner (85. Albin Berisha), Adrien Lebeau, Ryan Don Naderi, Sigurd Haugen (46. Nils Fröling) - Trainer: Bernd Hollerbach

Schiedsrichter: Tobias Wittmann (Wendelskirchen) - Zuschauer: 13433

Tore: 1:0 Joel Bichsel (29.), 2:0 Tim Civeja (76.) ________________ Sandhausen enttäuscht gegen den Aufsteiger

Mit drei Punkten Vorsprung auf das Verfolgerfeld hätte der SVS vor Beginn der englischen Woche sich sogar noch weiter absetzen können. Doch die Schwaben wollten die Punkte beim Tabellenführer beileibe nicht kampflos aufgeben. Michael Glück brauchte bei seinem Distanzschuss Selbiges nicht und setzte seinen Versuch aus über 20 Metern kunstvoll ins Tor des SVS (7.). Lange durften sich die Gäste jedoch nicht über die eigen Führung freuen. Nach einem Fehlpass schaltete Emmanuel Iwe schnell und jagte das Spielgerät aus sehenswert in die Maschen (13.). Richtung Ende der ersten Hälfte musste Sandhausen sich weitestgehend auf Defensivarbeit fokussieren und durfte sich bei Keeper Timo Königsmann bedanken, dass man noch mit einem Unentschieden in die Kabinen gehen durfte.

Gegen den VfB Stuttgart II reichte es für den SVS nur zu einem Punkt. – Foto: Eibner-Pressefoto Bildredaktion

Nach Wiederbeginn wurde Sandhausen wieder aktiver, doch ohne sonderlich gefährlich zu werden. Letztlich durfte sich der VfB über einen verdienten Punktgewinn beim Spitzenreiter freuen. SV Sandhausen – VfB Stuttgart II 1:1

SV Sandhausen: Timo Königsmann, Jakob Lewald, Alexander Mühling (46. Patrick Greil), Sebastian Stolze (88. Niklas Kreuzer), Christoph Ehlich, Jeremias Lorch, Marco Schikora, Besar Halimi (65. Lucas Wolf), David Otto (46. Richard Meier), Emmanuel Iwe (65. Stanislav Fehler), Dominic Baumann

VfB Stuttgart II: Stefan Drljaca, Dominik Nothnagel, Leon Reichardt (69. Kaden Amaniampong), Michael Glück, Leny Meyer (69. Frederik Schumann), Samuele Di Benedetto (56. Luan Simnica), Luca Mack, Leonhard Münst (78. Christopher Olivier), Benjamin Boakye, Thomas Kastanaras (78. David Tritschler), Wahid Faghir

Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis (Castrop-Rauxel) - Zuschauer: 3049

Tore: 0:1 Michael Glück (7.), 1:1 Emmanuel Iwe (13.) ________________ Voelcke versetzt der Borussia den späten Nackenschlag

Dortmund zeigte sich zunächst wacher und bestimmte die Partie. Jordi Paulina vergab in dieser Phase die dicke Chance zur Führung, doch scheiterte an Jan-Christoph Bartels (11.). Waldhof brauchte ein wenig Zeit um ins Rollen zu kommen, doch hätte dann auch seinerseits durch Henning Matriciani zuerst stechen können, doch der Ex-Schalker traf nach einer Ecke nur den Querbalken (30.). In der zweiten Hälfte nahmen sich beide Seiten nicht sonderlich viel. Lange deutet auch vieles auf eine wohl gerechte Punkteteilung hin, bis Sascha Voelke aus kurzer Distanz die Kugel wuchtig im Kasten von Silas Ostrzinski versenkte (83.). Auf den ersten Treffer des Tages hatte die Borussia keine passende Antwort mehr parat. Mit dem Dreier springt der SV Waldhof auch gleichzeitig im Tableau an den Dortmundern vorbei. Borussia Dortmund II – SV Waldhof Mannheim 0:1

Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Patrick Göbel, Baran Mogultay, Yannik Lührs, David Lelle, Michael Eberwein, Franz Roggow (85. Justin Butler), Felix Paschke (85. Danylo Krevsun), António Fóti, Julian Hettwer (78. Rodney Elongo-Yombo), Jordi Paulina (68. Babis Drakas)

SV Waldhof Mannheim: Jan-Christoph Bartels, Marcel Seegert, Lukas Klünter, Seyhan Yigit (46. Julian Rieckmann), Sascha Voelcke, Henning Matriciani, Martin Kobylanski (79. Kelvin Arase), Janne Sietan, Adrian Fein (66. Maximilian Thalhammer), Terrence Boyd, Nicklas Shipnoski (79. Kennedy Okpala)

Schiedsrichter: Martin Wilke - Zuschauer: 1304

Tore: 0:1 Sascha Voelcke (83.) ________________ Aachen rückt weiter nach oben

>>> Hier geht es zum Spielbericht Am Ende einer leidenschaftlichen geführten Partie drehte Aachen den zwischenzeitlichen Rückstand und hatte nach dem Last-Minute-Sieg vom Wochenende erneut Grund zum Jubeln.

Anton Heinz (li.) war über den Spielverlauf sehr bemüht. – Foto: Eibner-Pressefoto Bildredaktion

Alemannia Aachen – SpVgg Unterhaching 3:1

Alemannia Aachen: Elias Bördner, Sasa Strujic, Nils Winter, Mika Hanraths, Jan-Luca Rumpf, Lamar Yarbrough, Soufiane El-Faouzi, Gianluca Gaudino (77. Patrick Nkoa), Lukas Scepanik (61. Ulrich Bapoh), Anton Heinz (77. Kevin Goden), Charlison Benschop (67. Thilo Töpken)

SpVgg Unterhaching: Konstantin Heide, Markus Schwabl (67. Nils Ortel), Max Lamby, Manuel Stiefler, Dennis Waidner, Ben Schlicke (81. Gibson Adu), Simon Skarlatidis (88. Noah Markulin), Sebastian Maier, Johannes Geis (67. Viktor Zentrich), Julian Kügel (88. Florian Schmid), Lenn Jastremski

Schiedsrichter: Marc-Philipp Eckermann

Tore: 0:1 Lenn Jastremski (15.), 1:1 Charlison Benschop (29.), 2:1 Sasa Strujic (71.), 3:1 Thilo Töpken (84.) ________________ Arminia macht in der Schlussphase den Deckel drauf

Keine zwei Zeigeumdrehen dauerte es, bis die Arminen erstmals zum zuschlugen. Nach Hereingabe von Louis Oppie nickte Julian Kenia zum frühen 1:0 der Gäste ein. Ansonsten fiel die Partie nur durch recht viel Stückwerk zwischen den beiden Sechzehnern auf. Ein echter Spielfluss kam auf dem rutschigen Rasen nur selten auf. Das konnte dem DSC jedoch herzlichst egal sein. Nach einem Abpraller stand Kania im Strafraum erneut richtig und vollendete locker zum 2:0 noch vor der Halbzeitpause (42.). Bielefeld begnügte sich nach dem Seitenwechsel verständlicherweise mit dem Vorsprung, Hannover wollte gegen den tiefstehenden Abwehrriegel lange nichts einfallen. Nur über eine unglücklichen Querschläger von Maximilian Großer landete die Kugel vor den Füßen von Husseyn Chakroun, der die Übersicht behielt und Nick Elias Meier in Szene setzte. Dieser vollendete zum Anschlusstreffer (65.). Hannover versuchte in der Folge noch mehr, doch Bielefeld stand sicher und antwortet in der Schlussphase auch noch mit sauber ausgeführten Kontern, wodurch Kania (82.) - mit seinem dritten Treffer - und Merveille Biankadi (86.) das Ergebnis noch in die Höhe schraubten. Hannover 96 II – DSC Arminia Bielefeld 1:4

Hannover 96 II: Fynn Arkenberg, Tim Walbrecht, Hayate Matsuda, Lukas Wallner, Noah Engelbreth (90. Michel Dammeier), Ben Westermeier (79. Jayson Videira Pereira), Nick Stepantsev (46. Melkamu Frauendorf), Robin Kalem (62. Nick Elias Meier), Husseyn Chakroun, Stefano Marino (62. Tom Sanne) - Trainer: Daniel Stendel

DSC Arminia Bielefeld: Jonas Kersken, Louis Oppie (71. Felix Hagmann), Maximilian Großer, Christopher Lannert, Leon Schneider, Sam Schreck, Mael Corboz, Lukas Kunze (58. Marius Wörl), Isaiah Young (58. Mika Schroers), Noah Sarenren Bazee (58. Merveille Biankadi), Julian Kania (85. André Becker)

Schiedsrichter: Assad Nouhoum (Oberweikertshofen)

Tore: 0:1 Julian Kania (2.), 0:2 Julian Kania (42.), 1:2 Nick Elias Meier (65.), 1:3 Julian Kania (82.), 1:4 Merveille Biankadi (88.) ________________ Dynamos Sieglosserie geht weiter

Über lange Strecken fand Wehen Wiesbaden offensiv kaum bis gar nicht statt. Dynamo versuchte sich in der ersten Hälfte über viel Ballbesitz in die Partie zu finden. Christoph Daferner scheiterte früh am stark parierenden Florian Stritzel (7.). Auf der anderen Seite schlugen die Hausherren mit der ersten richtigen Torchance direkt zu. Nach einer verlängerten Flanke konnte Fatih Kaya am langen Pfosten ohne Gegnerdruck per Kopf abschließen (21.).

Dynamos Bemühungen wurden nicht belohnt. – Foto: Eibner-Pressefoto Bildredaktion