3. Liga: Cottbus & Essen kämpfen um 2. Bundesliga, Aue vor Abstieg

Die Sonntagsspiele der 34. Runde in der 3. Liga bringen jede Menge Spannung! Der FC Energie Cottbus empfängt am Mittag Rot-Weiss Essen - beide wollen in die 2. Bundesliga und brauchen den Sieg! Erzgebirge Aue steht dagegen vor dem Abstieg, es geht zum VfB Stuttgart II. Den Abschluss verantworten am Abend Wehen Wiesbaden und Waldhof Mannheim.
35. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:00 Uhr Alemannia Aachen - MSV Duisburg
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr VfL Osnabrück - SC Verl
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - SSV Jahn Regensburg
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr TSV 1860 München - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - FC Ingolstadt 04
Sa., 25.04.26 16:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - 1. FC Schweinfurt 05
So., 26.04.26 13:30 Uhr Viktoria Köln - FC Energie Cottbus
So., 26.04.26 16:30 Uhr Rot-Weiss Essen - 1. FC Saarbrücken
So., 26.04.26 19:30 Uhr TSV Havelse - VfB Stuttgart II
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: