3. Liga: Alemannia Aachen kauft Top-Stürmer

Bleibt in Aachen: Mika Schroers. – Foto: Markus Verwimp

Mika Schroers und Alemannia Aachen - das passt! Die Aachener haben am Sonntag bekanntgegeben, dass sie den Stürmer von Arminia Bielefeld mittels Ziehung der Kaufoption verpflichtet haben. Schroers dankte dem TSV mit einem lupenreinen Hattrick gegen Wehen Wiesbaden, denn Aachen feierte zu Ostern den nächsten Erfolg in der 3. Liga.

Alemannia Aachen belegt Rang zwei in der Rückrundentabelle der 3. Liga, nur Tabellenführer VfL Osnabrück hat bislang erfolgreicher abgeschnitten (sechs Punkte mehr). Nach Abstiegsangst zur Winterpause klettert der ehemalige Bundesligist munter in der Tabelle und belegt jetzt schon Rang neun. Großen Anteil hat der frühere Jugendspieler von Borussia Mönchengladbach, der mit Lars Gindorf (20 Tore, zehn Vorlagen) das Top-Duo der Liga bildet.

28 Spiele, 16 Tore und acht Vorlagen: Die Leihe von Schroers zu Alemannia Aachen hat sich für beide Seiten voll ausgezahlt, deshalb hat Aachen auch die Kaufoption gezogen und den Stürmer fest verpflichtet. Er dankte den Transfer mit einem lupenreinen Hattrick gegen Wiesbaden, schoss die Gäste beim 3:0 im Alleingang ab.

Dass der Klub aus der Kaiserstadt Schroers fest verpflichten würde, war daher nur Formsache. Laut Reviersport muss Aachen 150.000 Euro an den Zweitligisten überweisen - für einen Leihspieler, der fantastische Leistungen zeigt, eine sinnvolle wie richtige Entscheidung.

Die Stimmen zum Transfer - Großes Vertrauen von Alemannia Aachen

In den Aachener Vereinsmedien haben sich die Protagonisten wie folgt zum Transfer geäußert - Schroers unterschreibt bis 2029.

Mika Schroers: „Ich habe schon zu Beginn meiner Leihe gesagt, dass es für mich etwas ganz Besonderes ist, für den Verein zu spielen, für den bereits mein Vater aktiv war. Dass sich die Alemannia jetzt für eine feste Verpflichtung entschieden hat, macht mich sehr stolz. Ich spüre hier großes Vertrauen – von der Mannschaft, dem Trainerteam und den Fans.“

Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport von Alemannia Aachen: „Mika hat die Erwartungen, die wir mit seiner Leihe verbunden haben, voll erfüllt. Mit seinen Toren und Vorlagen hat er maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die Mannschaft im Saisonverlauf stabilisiert hat und aktuell im gesicherten Tabellenmittelfeld steht. Für uns war daher früh klar, dass wir die Kaufoption ziehen möchten."

Cheftrainer Mersad Selimbegovic: „Mika ist ein sehr dynamischer und zielstrebiger Offensivspieler, der immer wieder den direkten Weg zum Tor sucht. Er hat in dieser Saison eine starke Entwicklung genommen und ist für unser Spiel enorm wichtig. Ich freue mich, weiterhin mit ihm arbeiten zu können.“

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: