Vom Leihspieler zum Leader: Mika Schroers treibt Aachen voran Als einer von vielen Leihspielern schlug Mika Schroers in der Frühphase der Saison bei Alemannia Aachen auf und hinterließ sofort Eindruck. Insgesamt 20 Scorerpunkte sprechen eine deutliche Sprache. Mit seinem kongenialen Angriffspartner Lars Gindorf ist er Teil des torgefährlichsten Duos der 3. Liga - und könnte schon bald der Protagonist eines neuen Aachener Gesichts sein. von Markus Becker · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser

Mika Schroers ist einer der Topscorer der 3. Liga. – Foto: Markus Verwimp

Die Phase der sportlichen Kopfschmerzen bei Alemannia Aachen ist zunächst einmal vorüber. Obwohl die Kaiserstädter nach Abschluss der Hinrunde sogar mit einem Platz unter dem Strich Vorlieb nehmen mussten, ist nach einem herausragenden Jahresbeginn der Klassenerhalt schon neun Spieltage vor Schluss nahezu sicher. Als eine der wenigen Lichtblicke in der schwachen Phase und Leistungsträger des aktuellen Erfolgslaufs, spielte sich Mika Schroers in den Vordergrund. Dem Vernehmen nach wird nun auch aus der einjährigen Leihe ein langfristiges Engagement.

Schroers bleibt den Aachenern wohl erhalten Anders als bei Liga-Toptorjäger Lars Gindorf hat die Alemannia nämlich bei Schroers noch die eigene Entscheidungsgewalt: "Bei einem haben wir die Möglichkeit, die Option zu ziehen und das werden wir auch machen", sagte Sportdirektor Rachid Azzouzi gegenüber der Aachener Zeitung. Somit scheint das auch mit Risiko behaftete Konzept der Aachener 'Loan Army' aufzugehen, denn neben den erfolgreichsten Leihgeschäften von Schroers und Gindorf, besteht der Kader zu knapp einem Drittel aus Leihspielern. Ein erneuter Umbruch im Sommer ist dahingehend aber auch fast schon vorprogrammiert.

Umso wichtiger ist damit, dass die Alemannen in Mika Schroers eine entscheidende Komponente des sportlichen Aufschwungs in ihren Reihen behalten können. Denn hinter den nominellen Stammspielern wird es beim derzeitigen Zehntplatzierten qualitativ schon einmal eng. Eine Beobachtung, die besonders beim Ausscheiden im Landespokal gegen Fortuna Köln (0:1) ins Auge stach. Ohne die etablierten Kräfte um Schroers, Gindorf, Mehdi Loune und Pierre Nadjombe fehlte es der Elf vom Mersad Selimbegovic an der notwendigen Kreativität und am Spielwitz. Charakteristiken, die die Aachener in der jüngeren Vergangenheit inzwischen zuverlässig an den Tag legen. Der 4:1-Erfolg gegen Energie Cottbus stand repräsentativ für ein Team, das in der heißen Saisonphase sogar noch ins obere Tabellendrittel klettern könnte. Auch Schroers stellte einmal mehr seinen Torriecher unter Beweis und besorgte mit einem coolen Lupfer den zwischenzeitlichen Treffer zum 2:0. Dass der 24-Jährige derart einschlägt, war zunächst gar nicht in dieser Form zu erwarten. Schroers kam damals als Leihspieler vom frisch aufgestiegenen Zweitligisten DSC Arminia Bielefeld, wo er sich keine ernsthaften Aussichten auf regelmäßige Einsätze erhoffen durfte. Schon in der vorausgegangenen Drittliga-Saison reichte es bestenfalls nur für eine Jokerrolle. Ein Treffer aus damals 18 Partien war die entsprechend überschaubare Ausbeute. Das Umfeld in Aachen war ihm dabei nicht aus seiner eigenen Laufbahn, sondern aus jener seines Vaters bekannt, der bereits zwischen 1993 und 1995 das schwarz-gelbe Trikot trug.