3. Kreisklasse I: Bornberg II erzielt 13 Tore! Wa-Lü II hält Anschluss +++ Ramm und Borstelmann mit Hattricks

Am zehnten Spieltag bestätigte der SV Bornberg II seine Vormachtstellung in der 3. Kreisklasse Nord, indem er den TSV Neuhaus vom Platz fegte. Allerdings befindet sich der FC Wanna-Lüdingworth II weiter auf den Fersen des Spitzenreiters.

Von Beginn an entwickelte sich eine einseitige Begegnung, in der Louis Ramm zwischen der 4. und 22. Minute von vier Treffer hintereinander gelangen. Anschließend waren seine Mitspieler an der Reihe, ehe er nach dem Seitenwechsel das Dutzend für den weiterhin ungeschlagenen Spitzenreiter komplettierte. Den 0:13-Endstand stellte Karl-Philip Heller her.