Allgemeines
Augen zu und durch - so läuft Spieltag 2!
Augen zu und durch - so läuft Spieltag 2! – Foto: Udo Waffenschmidt

2. Spieltag am Niederrhein: Ticker, Ergebnisse und viel mehr!

Klickt euch rein: Am 24. August 2025 findet der 2. Spieltag der neuen Saison statt - natürlich komplett live auf FuPa.

Spieltag Nummer 2 der Saison 2025/26: Auch am 24. August 2025 gibt es wieder alles Wissenswerte zum Amateurfußball am Niederrhein auf FuPa. Und ein Hinweis: Die Zweitliga-Frauen des VfR Warbeyen bestreiten ihr erstes Saisonspiel.

Hier gibt es alle Spiele des Tages

>>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Duisburg, Dinslaken und Mülheim!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Düsseldorf!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Essen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Grevenbroich-Neuss!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kempen-Krefeld!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kleve-Geldern!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Moers!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Mönchengladbach-Viersen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Oberhausen-Bottrop!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Rees-Bocholt!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Remscheid!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Solingen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Wuppertal-Niederberg!

>>> Ähnliches gilt für die Liveticker am Spieltag auf FuPa Niederrhein!

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

Eine Auswahl von Spielen am 24. August 2025

Heute, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum
VfR Warbeyen
VfR WarbeyenVfR Warbeyen
14:00

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:00

Heute, 15:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
15:30live

Heute, 15:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
15:00

Heute, 15:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
15:00live

Heute, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
15:30

Heute, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
16:00

Heute, 16:15 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
16:15

Heute, 15:30 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:30

Heute, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
15:30live

Heute, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
15:00

Heute, 14:00 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
14:00live

Heute, 15:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
15:00

