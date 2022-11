1:4 in der 85. Minute – Langengeisling gelingt beeindruckende Aufholjagd dank Julia John John erzielt drei Tore in den letzten fünf Minuten

In der zweiten Halbzeit wechselte Refeld ins Tor, und Steffi Karamatic machte nun auf der Sechser-Position Druck. Jetzt war der FCL im Spiel. Nach einer schönen Kombination über Karamatic, John und Antonia Chowanietz konnten die Gastgeberinnen noch zur Ecke klären. Die folgende Hereingabe von Karamatic köpfte John zum Anschlusstreffer (52.). Der FCL drängte auf den Ausgleich, aber Saaldorf konterte immer wieder gefährlich. Sandra Otto bestrafte in der 62. Minute einen Geislinger Ballverlust im Mittelfeld und erhöhte auf 3:1. Als dann auch noch Franziska Ortwein per Fernschuss zum 4:1 traf (77.), schien das Spiel entschieden zu sein.

Doch Geisling gab nicht auf. Neumaier schickte Johanna Pointner auf die Reise, deren Schuss noch geblockt werden konnte. Die folgende Ecke schlug erneut Karamatic, und wieder war John zur Stelle (85.). Geisling drückte weiter. Antonia Obermaier schoss knapp vorbei. Den nächsten Fernschuss feuerte Steffi Karbaumer ab. Wieder gab es Ecke, wieder flankte Karamatic, wieder traf John zum 3:4.

John rettet durch Viererpack immerhin einen Punkt

Jetzt spielten nur noch die Geislingerinnen. Einmal wurde John im Sechzehner geblockt, ehe in der 90. Minute Obermaier auf Pointner flankte, deren Direktabnahme um Zentimeter das Tor verfehlte. Beim nächsten Angriff spielten Neumair und Karamatic nach einem Doppelpass John steil. Die Torjägerin umdribbelte noch eine Abwehrspielerin und setzte die Kugel eiskalt ins Eck zum 4:4. Beinahe wäre sogar das 5:4 gefallen, aber das konnte die SVS-Abwehr in letzter Not verhindern.

„Der Punkt fühlt sich wie ein Sieg an“, freute sich FCL-Trainer Karamatic und resümierte: „In der ersten Halbzeit waren wir lustlos und zu ängstlich und spielten wie ein Absteiger. So kann man in der Liga nicht bestehen. Aber am Ende zeigte die Mannschaft Moral, Kampfgeist und Wille und hat gezeigt, was in ihr steckt.“ (Dieter Priglmeir)