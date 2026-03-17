12-Tore Spektakel in Luthe, Kantersieg für Rehren Der 20. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 bringt klare Siege, ein spektakuläres Remis und Bewegung im Verfolgerfeld von FD · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Torfestival in Luthe – Foto: Philipp Reichelt

Der 20. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 bot ein abwechslungsreiches Bild: Während Tabellenführer TSV Pattensen seine Spitzenposition festigte, sorgte der MTV Rehren mit einem Kantersieg für Aufsehen. Zudem lieferten sich Luthe und Gehrden ein torreiches Spektakel.

Der TSV Kirchdorf hat im Auswärtsspiel in Enzen einen wichtigen Erfolg gefeiert. Nach einer starken Anfangsphase brachten Yannick Brosien (24.) und Miguel Diez-Glies (26.) die Gäste früh mit 2:0 in Führung. Zwar kam Enzen durch Niklas Thiemann (47.) noch einmal heran, doch Brosien stellte kurz darauf den Zwei-Tore-Abstand wieder her (54.). Der späte Treffer von Nils Engelhardt (88.) reichte für die Gastgeber nicht mehr.

Ihme-Roloven bleibt im oberen Tabellendrittel und setzte sich auswärts knapp bei Egestorf II durch. Nach der frühen Führung der Gastgeber durch Marlo Jaenicke (20.) drehten die Gäste die Partie noch vor der Pause. Nico Tsitouridis (39.) und Sergio Pulido-Leon per Foulelfmeter (44.) sorgten für die Wende. Tsitouridis erhöhte später auf 3:1 (76.), ehe ein Strafstoßtreffer von Emad Al Saleh (80.) die Partie noch einmal spannend machte.

Ein wahres Torfestival feierte der MTV Rehren beim TSV Goltern. Bereits nach 23 Minuten führten die Gäste durch Treffer von Maxim Schäfer, Julian Lattwesen und Jan-Philip Pinkenburg mit 5:0. Am Ende stand ein klarer 8:0-Erfolg. Trainer Mike Schönherr zeigte sich hochzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Von der Einstellung her haben wir von der ersten Minute an eine gute Intensität gegen den Ball gehabt, früh angelaufen und hohe Ballgewinne gehabt.“ Besonders die Spielfreude beeindruckte den Coach: „Wir hatten wirklich eine tolle Energie auf dem Platz. Jeder hatte so richtig Lust auf Fußball.“ Bereits früh war die Partie entschieden. „Das Spiel war nach 23 oder 24 Minuten schon 5:0. Das habe ich so auch noch nicht erlebt“, sagte Schönherr. Trotz des deutlichen Erfolgs ordnete er den Sieg ein: „Der Gegner war relativ schwach und hat viele Lücken offenbart.“ Für die kommenden Aufgaben fordert er weiterhin Konzentration: „Wenn wir oben dranbleiben wollen, müssen wir so weitermachen.“ >> Hier zum ausführlichem Spielbericht

Ein außergewöhnliches Spiel erlebten die Zuschauer in Luthe. Nach früher 2:0-Führung der Gastgeber entwickelte sich eine wilde Partie mit zahlreichen Wendungen. Gehrden drehte das Spiel zunächst auf 4:2 und später sogar auf 6:3. Doch Luthe bewies Moral und glich in der Nachspielzeit durch Treffer von Hadi El-Merhi (90.+3) und Simon Eickemeier (90.+4) noch zum spektakulären 6:6-Endstand aus.

Der FC Springe setzte sich auswärts in Rinteln souverän durch. David Maj brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (40.), ehe Robert Schulte per Foulelfmeter noch vor dem Halbzeitpfiff erhöhte (45.). Keven Peterson Barbosa Mata sorgte kurz nach Wiederbeginn für die endgültige Entscheidung (52.). Springe festigt damit seinen Platz im oberen Mittelfeld.

Der SV Arnum erfüllte seine Pflichtaufgabe beim Tabellenletzten Türkspor Wunstorf und gewann souverän mit 4:0. Maximilian Boser (22.) und Tim Boßdorf (40.) sorgten für die Führung zur Pause. Nach dem Seitenwechsel erhöhten ein Eigentor von Hüseyin-Anil Sahin (50.) sowie ein weiterer Treffer von Boßdorf (70.). Trainer Maximilian Abels sprach von einer wechselhaften Leistung: „Es war von uns eine durchwachsende Leistung. Wir hatten gute Phasen, aber auch Phasen, in denen wir am Ball zu langsam gespielt haben.“ Dennoch zeigte er sich mit dem Ergebnis zufrieden: „Am Ende haben wir 4:0 gewonnen – das war für uns eine Pflichtaufgabe.“ Zugleich nutzte Arnum die Gelegenheit, um Spielern aus der zweiten Reihe Einsatzzeit zu geben. „Ich konnte ein paar mehr Spielern Einsatzzeiten geben, die vielleicht noch nicht so viel gespielt haben. Alles in allem war es gelungen für uns“, so Abels. >> Hier zum ausführlichem Spielbericht