MTV Rehren überrollt Goltern – 8:0-Auswärtssieg setzt Ausrufezeichen

– Foto: Wibke Pinkenburg

Der MTV Rehren hat am 20. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 ein eindrucksvolles Ausrufezeichen gesetzt. Beim TSV Goltern gewann die Mannschaft von Trainer Mike Schönherr deutlich mit 8:0 und untermauerte damit ihre Ambitionen im oberen Tabellendrittel.

„Von der Einstellung her, schon von der ersten Minute an, haben wir eine gute Intensität gegen den Ball gezeigt, früh angelaufen und hohe Ballgewinne gehabt“, erklärte Rehrens Trainer Mike Schönherr. Seine Mannschaft habe „wirklich eine tolle Spielfreude und eine tolle Energie auf dem Platz“ gezeigt.

Bereits in der Anfangsphase ließ Rehren keinen Zweifel daran, wer die Partie bestimmen würde. Maxim Schäfer brachte die Gäste früh in Führung (7.), ehe Julian Lattwesen nur wenige Minuten später erhöhte (10.). Der MTV blieb weiter druckvoll und nutzte die sich bietenden Räume konsequent. Jan-Philip Pinkenburg (17.), erneut Lattwesen (19.) und Schäfer (23.) sorgten innerhalb weniger Minuten für eine frühe 5:0-Führung.

Der frühe Torrausch überraschte selbst den Trainer. „Das Spiel war, glaube ich, nach 23 oder 24 Minuten schon 5:0. Das habe ich in der Form auch noch nicht so erlebt“, sagte Schönherr.

Noch vor der Pause legte Rehren nach. Malte Grittner erhöhte kurz vor dem Seitenwechsel auf 6:0 (43.) und sorgte endgültig für klare Verhältnisse. In der zweiten Hälfte blieb der MTV konzentriert. Pinkenburg traf erneut (52.), ehe der eingewechselte Marc Cewe per Foulelfmeter den Schlusspunkt zum 8:0 setzte (75.).

Neben der Offensivleistung überzeugte Rehren auch defensiv. „Wir wollten das Ding auch zu Null runterspielen“, betonte Schönherr. Seine Mannschaft habe das Spiel über die gesamte Distanz „sehr diszipliniert“ gestaltet und kaum Chancen zugelassen.

Der deutliche Erfolg bestätigt die gute Form der Mannschaft. Bereits am vergangenen Spieltag hatte Rehren mit einem klaren 5:0-Sieg gegen Egestorf-Langreder II überzeugt. Mit nun 36 Punkten bleibt der MTV auf Rang fünf und hält den Anschluss an die Spitzengruppe.

Trotz des Kantersiegs mahnt Schönherr jedoch zur Bodenständigkeit: „Der Gegner war meiner Meinung nach auch relativ schwach und hat viele Lücken offenbart.“ Für die kommenden Aufgaben erwartet er deutlich mehr Widerstand: „Es werden noch andere Gegner kommen. Wenn wir oben dranbleiben wollen, müssen wir so weitermachen und gegen die Teams von oben noch eine Schippe drauflegen.“

Der MTV Rehren scheint derzeit jedoch bestens gerüstet zu sein. Zwei klare Siege zum Rückrundenstart zeigen, dass die Mannschaft ihre starke Hinrunde auch im neuen Jahr fortsetzen möchte.