SV Arnum erfüllt Pflichtaufgabe in Wunstorf

Arnum siegt souverän gegen Wunstorf – Foto: Mats Schlierf

Der SV Arnum hat am 20. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 seine Favoritenrolle erfüllt und beim Tabellenletzten Türkspor Wunstorf einen souveränen 4:0-Auswärtssieg eingefahren. Mit dem Erfolg festigt die Mannschaft von Trainer Maximilian Abels ihren Platz im oberen Tabellendrittel.

Nach dem Seitenwechsel fiel die Entscheidung früh. Ein Eigentor von Hüseyin-Anil Sahin brachte Arnum das 3:0 (50.), ehe Boßdorf mit seinem zweiten Treffer des Tages den Endstand markierte (70.).

Dabei zeigte Arnum vor allem in der ersten Halbzeit phasenweise seine spielerische Qualität. Maximilian Boser brachte die Gäste nach 22 Minuten in Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Tim Boßdorf auf 2:0 (40.) und sorgte damit für eine komfortable Ausgangslage zur Pause.

Trotz des klaren Ergebnisses zeigte sich Trainer Maximilian Abels nach der Partie nicht vollständig zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Es war von uns eine durchwachsende Leistung. Wir hatten gute Phasen dabei am Anfang, aber auch Phasen, in denen wir am Ball zu lange gebraucht haben und nicht mehr so schnell gespielt haben“, erklärte der Arnumer Coach.

Gleichzeitig ordnete Abels die Kräfteverhältnisse realistisch ein. „Am Ende haben wir 4:0 gewonnen gegen einen Gegner, der ein paar gute Kicker drin hat, aber der auch nicht auf dem Fitnesslevel ist für die Bezirksliga“, sagte er. Der Sieg sei daher eine Pflichtaufgabe gewesen.

Positiv aus Arnumer Sicht: Abels konnte mehreren Spielern zusätzliche Spielpraxis verschaffen. „Ich konnte ein paar mehr Spielern Einsatzzeiten geben, die vielleicht noch nicht so viel gespielt haben“, erklärte der Trainer. Insgesamt zog er ein zufriedenstellendes Fazit: „Alles in allem war es gelungen für uns.“

Mit nun 37 Punkten bleibt der SV Arnum auf Rang vier der Tabelle und hält Kontakt zur Spitzengruppe der Liga. Türkspor Wunstorf hingegen bleibt mit acht Punkten am Tabellenende und steht weiterhin vor einer schwierigen Aufgabe im Kampf gegen den Abstieg.