1 Punkt gewonnen, aber vom Unparteiischen 2 Punkte geklaut bekommen

Vorne weg sollte gesagt sein, hätte uns vor dem Spiel irgendjemand ein Unentschieden angeboten, hätten wir es sofort unterschrieben. Doch nach den gespielten 90 Minuten fühlte es sich an wie eine Niederlage gegen 12 Gegner. Eigentlich sollte ein Schiedsrichter für eine faire, neutrale und unauffällige Spielleitung da sein, leider wurde unser Referee heute aber zum spielentscheidenden Hauptdarsteller. Aber nun zum Spiel. Nach einem super Spielzug über zwei Doppelpässe von Thomas Friedrich mit Elias Rauch kam der Ball zu Jamie Rether, der direkt auf den durch gestarteten Elias durchsteckte und der aus spitzem Winkel zur umjubelten Führung einschob. Endlich mal wieder ein Treffer, endlich mal wieder eine Führung und dazu noch herrlich rausgespielt. Doch leider wehrte die Freude nicht lange. Nach einem Eckball verteidigten wir einfach blauäugig und der Gegner konnte unbedrängt zum 1:1 einköpfen. Doch anders als in den letzten Spielen kippte die Partie nicht. Wir spielten weiter guten Fußball und kamen zu weiteren guten Chancen. Eine davon nutze wieder Elias Rauch, der nach feinem Kurzpassspiel am Strafraumeck an den Ball kam und von dort ins lange Eck zum 1:2 traf. Leider ließ die Antwort wieder nicht lange auf sich warten. Nach einem clever herausgeholten Strafstoß stand es wieder pari. Die Reaktion auf das 2:2 war aber wieder fantastisch. Nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte war es Elias Rauch zum dritten, der mit seinem abgefälschten Fernschuss aus 25 Metern zum 2:3 traf. Die erneute Führung für uns, die gleichzeitig den Pausenstand bedeutete und das hoch verdient. In Halbzeit zwei waren die Gastgeber nun drückender, aber wir spielten trotzdem gut mit und setzten immer wieder Nadelstiche. Leider rückte jetzt aber immer mehr der Unparteiische in den Vordergrund. So kam es in Minute 51 zu einer vielleicht spielentscheidenden Fehlentscheidung. Nach einem Fernschuss der Heimelf, der weit über dem Fangzaun landete, entschied der Referee zum verdutzen aller Zuschauer und auch seiner Assistenten auf Eckstoß. Aus diesem falschen Eckstoß fiel das 3:3, denn nach der Ecke sprang der Ball unserem Spieler an die Hand und es gab zum zweiten mal Elfmeter für die Gastgeber. Aber auch jetzt gab sich keiner auf und wir kämpften uns ein viertes Mal zurück beziehungsweise drehten wir die Partie nochmal in unsere Richtung. Ein Ballgewinn von Florin Tuca am gegnerischen Strafraum brachte die Führung. Er spielte im Strafraum quer und Melvin Luther musste nur noch einschieben. Jetzt musste es doch endlich reichen, doch die Heimelf drängte uns noch einmal in die eigene Hälfte. Nur noch einen letzten Freistoß überstehen und dann feiern. Doch leider hatte wohl auch der Fußballgott noch etwas gegen uns, als der Freistoß von der Latte zurück prallte und direkt wieder beim Gegner landete und der trotz gefühlten 10 Mann in der Schusslinie die Lücke fand und zum 4:4 traf. So hart kann Fußball sein. Obwohl wir heute auch nach Meinung der heimischen Fans eine exzellente Partie lieferten und den Sieg verdient gehabt hätten, blieb uns dieser aus genannten Umständen doch verwehrt. Ein weiterer Wermutstropfen bleibt die Verletzung von Moritz Preuß, auf diesem Weg eine gute Besserung. Doch vorallem bleibt festzuhalten, dass wir den Tabellen vierten am Rande der Niederlage hatten und auch das Comeback von Thomas Friedrich sollte Hoffnung machen. Nach monatelanger Verletzung zeigte er sofort eine überragende Leistung im defensiven Mittelfeld und ist als Führungsspieler vorallem für die nächsten Wochen extrem wichtig. Am nächsten Samstag haben wir dann die SG Henneberg zu Gast, die wir mit einem Sieg in der Tabelle überholen könnten. Mit einer ähnlichen Leistung wie heute sollte das definitiv möglich sein. Vielen Dank an die mitgereisten Fans und wir sehen uns am Samstag zum Heimspiel.✌🏻💚🤍

Text: Daniel Wagner / Foto: Laura Städtler