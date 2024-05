Wochen der Wahrheit - Henneberg wieder als Wendepunkt?

SV Hohe Rhön - SG SV 87 Henneberg

In der Hinrunde war es unser siebtes Spiel als wir zu Gast in Henneberg waren, bis dahin hatten wir jede Partie verloren. Doch nach einer verrückten Partie und einem 5:6 Sieg holten wir die ersten Punkte und schafften so die Wende. Ab diesem Spiel folgten 8 Spiele in Folge ohne Niederlage. Zwar konnten wir in der Rückrunde schon ein paar Punkte sammeln, aber die Ausgangslage ist eine ähnliche. Wir sind quasi zum Siegen verdammt, konnten unsere Konkurrenten doch die Lücke zu uns schließen und das Rennen um den Klassenerhalt spannend machen. Ausgerechnet jetzt ist der Gegner am Samstag also wieder Henneberg und mit einem Sieg könnten wir an diesen vorbeiziehen. Sicherlich hätten wir auch nichts dagegen, wenn wir mit diesem Spiel wieder eine kleine Serie starten könnten. Wir haben in den letzten Spielen bis auf Mittelschmalkalden noch alle direkten Konkurrenten, wo es gefühlt immer die sogenannten 6-Punkte Spiele sein werden. Selbstvertrauen sollte auch der Punktgewinn am vergangenen Wochenende in Fambach gegebenen haben, dementsprechend kann die Devise am Samstag nur sein die 3 Punkte in Frankenheim zu behalten. Wir hoffen natürlich auf unsere zahlreichen Fans und auf ein schönes und erfolgreiches Spiel. Bis Samstag ✌🏻💚🤍