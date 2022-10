1. Mannschaft gewinnt Spitzenspiel/Am Mittwoch geht es nach Durlach

So., 09.10.2022, 15:00 Uhr

Die 1. Mannschaft des TSV verteidigte durch einen 2:0 – Heimerfolg über GU/Türk. SV Pforzheim ihre Tabellenführung in der Landesliga und bewies ihre derzeit gute Form.

In einer hochklassigen Partie zwischen zwei technisch beschlagenen Teams schenkten sich beide Mannschaften nichts, waren taktisch hervorragend eingestellt, sodass sich das Hauptgeschehen im Mittelfeld abspielte. Hier erspielte sich unsere Elf leichte Vorteile, und nach 27 Minuten ging man dann auch in Führung, als Fabio Scherer einen an Sandor Belvari verursachten Foulelfmeter verwandeln konnte.