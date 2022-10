1. Kreisklasse I: Otterndorf bringt Nordholz erste Niederlage bei Duhnen mit Kantersieg +++ Altenbruch findet wieder in die Spur

Nach drei teils herben Pleiten legte die Lamstedter Reserve einen engagierten Auftritt hin, ging durch Niklas Kornett sogar in Führung, lag aber bereits zur Pause schon wieder im Hintertreffen. Kurz nach dem Seitenwechsel stellte der treffsichere Lennart Struck den 1:3-Endstand her.

21 Gegentore musste der TSV Altenbruch in den vergangenen drei Ligaspielen hinnehmen. Auch im Vergleich mit der Zweitvertretung aus Altenwalde kassierte er drei Gegentreffer, war allerdings offensiv sehr präsent. Zudem sprach Schiedsrichter Mike Schäfer den Hausherren gleich drei Strafstöße zu, die allesamt verwandelt wurden, sodass am Ende ein 6:3-Erfolg für Altenbruch zu Buche stand.

Von Beginn an klare Verhältnisse herrschten in Spieka. Der Duhner SC wurde seiner Favoritenrolle absolut gerecht und dominierte die Begegnung nahezu nach Belieben. Torjäger Marcel Awe steuerte fünf Treffer zum klaren 9:0-Auswärtserfolg bei.

Wesentlich emotionsgeladener verlief die Begegnung in Nordholz, wo die Hausherren ab der 28. Minute in Unterzahl agieren mussten. Zuvor hatte Jonas Kaczynski per Elfmeter bereits die Gäste aus Otterndorf in Führung gebracht. Sebastian Fernandes-Lomba glich nach einer knappen Stunde zwar aus, doch der TSV hatte das letzte Wort. Torben Müller traf in der Nachspielzeit zum umjubelten 1:2-Siegtor, das der TSG die erste Saisonniederlage beibrachte.

