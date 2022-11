1. Kreisklasse I: Hechthausen wahrt Anschluss an Nordholz Achtungserfolge für Lamstedter und Geversdorfer Zweitvertretungen

In der 1. Kreisklasse Cuxhaven Nord gingen am Sonntag lediglich vier Begegnungen über die Bühne, die allerdings allesamt einen spannenden Spielverlauf boten. Erfreuliche Resultate fuhren TuRa Hechthausen, der FC Basbeck Osten aber auch die Reserven des TSV Lamstedt und TSV Geversdorf ein.

1:1 stand es bis zur 85. Minute in Steinau, ehe die Partie nochmals an Fahrt aufnahm. Paul Brockmann erzielte das 2:1 für die Hausherren. Deren Freude hielt allerdings nur kurz an, denn Thore Jantzen glich im direkten Gegenzug aus. Somit verabschiedet sich der TSV Lamstedt II mit drei Zählern Vorsprung auf die Abstiegsplätze in die Winterpause.