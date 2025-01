1. FC Passau mit XXL-Kader - »Müssen richtig gut performen«

23 Spiele, 23 Punkte, Tabellenplatz 15. Zufrieden kann man im Lager des Landesliga-Aufsteigers 1. FC Passau mit der Zwischenbilanz nicht wirklich sein. Trotzdem ist man beim Traditionsklub guter Dinge, den Abstieg abwenden zu können. Mit Philipp Knochner vom Lokalrivalen SV Schalding-Heining konnte in der Winter-Wechselperiode ein namhafter Co-Spielertrainer verpflichtet werden, zudem kehren einige Akteure nach langen Verletzungspausen ins Team zurück. Beim Trainingsauftakt am Dienstagabend tummelten sich inklusive der Keeper 25 Aktive am Döbldobl-Kunstrasenplatz.