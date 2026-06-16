1. FC Nürnberg: Marek Mintal jetzt Trainer, Dominik Tekeser steigt auf Weichenstellung beim Club: Der Co-Trainer des Regionalliga-Meisters übernimmt eine Doppelrolle +++ Marek Mintal wird Trainer der U19 von pm/btfm · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Neuer Trainer der U19 des 1. FC Nürnberg: Marek Mintal. – Foto: Imago/Zink

Der 1. FC Nürnberg setzt im Nachwuchsleistungszentrum auf zwei bekannte Namen: Dominik Tekeser bleibt Co-Trainer beim Regionalliga-Meister und übernimmt eine neue Rolle. Marek Mintal übernimmt die U19 des Clubs.

Nur wenige Tage nach dem Abschied von Dominik Schmitt in die Slowakei hat der 1. FC Nürnberg einen Nachfolger präsentiert. Dominik Tekeser übernimmt die Rolle des Übergangskoordinators zwischen Nachwuchs- und Profi-Bereich. Der 28-Jährige soll zudem weiterhin Andreas Wolf bei der U23 assistieren, die sich in der vergangenen Saison zum Meister der Regionalliga Bayern krönte. Tekeser hat trotz seines jungen Alters bereits ordentlich Erfahrung beim 1. FC Nürnberg gesammelt: Der ehemalige Spieler des TSV Seligenporten ist seit 2016 im Verein und betreute zahlreiche Jugendteams als Cheftrainer. In seinem neuen Amt soll Tekeser die jungen Talente im Lizenzbereich betreuen und deren Entwicklung in enger Absprache mit dem Trainerteam von Miroslav Klose vorantreiben.

Marek Mintal wird U19-Trainer beim 1. FC Nürnberg – Dominik Tekeser übernimmt neue Doppelrolle „Die Talentförderung sowie die Mitarbeiterentwicklung sind zentrale Bausteine beim 1. FC Nürnberg. Wie in den vergangenen Jahren wollen wir diese nicht nur bei Spielern, sondern auch bei unseren Trainern vorantreiben", begründet Vorstand Sport Joti Chatzialexiou die Entscheidung. "Dominik hat in der vergangenen Saison in der U23 sehr gute Arbeit geleistet und einen guten Draht zu den jungen Spielern. Wir freuen uns, dass wir eine interne Lösung gefunden haben und so die enge Verzahnung zwischen Profi-Bereich und ClubNachwuchs weiter beibehalten können.“ Auch Dieter Frey, Direktor ClubNachwuchs, freut sich über die Entscheidung: „Für uns als ClubNachwuchs ist es natürlich ein schönes Zeichen, wenn es nicht nur Spieler, sondern auch Trainer in den Lizenzbereich schaffen. Wir sind davon überzeugt, dass Dominik diese spannende Herausforderung der Doppelfunktion bestmöglich meistern wird. Durch die Doppelfunktion ist er in die Trainingsinhalte beider Mannschaften immer integriert, kann dadurch die individuelle Entwicklung der Jungs sehr gut steuern und hoffentlich den besten Output für uns als Verein erzielen.“