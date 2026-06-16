1. FC Nürnberg: Marek Mintal jetzt Trainer, Dominik Tekeser steigt auf

Der 1. FC Nürnberg setzt im Nachwuchsleistungszentrum auf zwei bekannte Namen: Dominik Tekeser bleibt Co-Trainer beim Regionalliga-Meister und übernimmt eine neue Rolle. Marek Mintal übernimmt die U19 des Clubs.
Nur wenige Tage nach dem Abschied von Dominik Schmitt in die Slowakei hat der 1. FC Nürnberg einen Nachfolger präsentiert. Dominik Tekeser übernimmt die Rolle des Übergangskoordinators zwischen Nachwuchs- und Profi-Bereich. Der 28-Jährige soll zudem weiterhin Andreas Wolf bei der U23 assistieren, die sich in der vergangenen Saison zum Meister der Regionalliga Bayern krönte.
Tekeser hat trotz seines jungen Alters bereits ordentlich Erfahrung beim 1. FC Nürnberg gesammelt: Der ehemalige Spieler des TSV Seligenporten ist seit 2016 im Verein und betreute zahlreiche Jugendteams als Cheftrainer. In seinem neuen Amt soll Tekeser die jungen Talente im Lizenzbereich betreuen und deren Entwicklung in enger Absprache mit dem Trainerteam von Miroslav Klose vorantreiben.
„Die Talentförderung sowie die Mitarbeiterentwicklung sind zentrale Bausteine beim 1. FC Nürnberg. Wie in den vergangenen Jahren wollen wir diese nicht nur bei Spielern, sondern auch bei unseren Trainern vorantreiben", begründet Vorstand Sport Joti Chatzialexiou die Entscheidung. "Dominik hat in der vergangenen Saison in der U23 sehr gute Arbeit geleistet und einen guten Draht zu den jungen Spielern. Wir freuen uns, dass wir eine interne Lösung gefunden haben und so die enge Verzahnung zwischen Profi-Bereich und ClubNachwuchs weiter beibehalten können.“
Auch Dieter Frey, Direktor ClubNachwuchs, freut sich über die Entscheidung: „Für uns als ClubNachwuchs ist es natürlich ein schönes Zeichen, wenn es nicht nur Spieler, sondern auch Trainer in den Lizenzbereich schaffen. Wir sind davon überzeugt, dass Dominik diese spannende Herausforderung der Doppelfunktion bestmöglich meistern wird. Durch die Doppelfunktion ist er in die Trainingsinhalte beider Mannschaften immer integriert, kann dadurch die individuelle Entwicklung der Jungs sehr gut steuern und hoffentlich den besten Output für uns als Verein erzielen.“
Ebenfalls befördert wird Marek Mintal. Die Bundesliga-Legende des 1. FC Nürnberg betreute zuletzt als Individualtrainer die Offensivspieler verschiedener Teams im ClubNachwuchs und hat sich dadurch für die Aufgabe als Cheftrainer der U19 empfohlen, heißt es in der Mitteilung.
„Marek hat sich nach seiner Rückkehr zum FCN von Tag eins an super in unser Team eingelebt. Er hat einen unbändigen Ehrgeiz, will die Jungs jeden Tag besser machen, bringt eine unfassbar große Leidenschaft mit. Wir sind davon überzeugt, dass er für den Posten des Cheftrainers der U19 ebenso brennen wird und der Mannschaft aufgrund seiner Erfahrung wertvolle Impulse geben kann. Wir freuen uns daher sehr, dass er ab sofort hauptverantwortlich für unsere A-Junioren ist“, so Dieter Frey, Direktor ClubNachwuchs.
Bereits in dieser Woche steigt Marek Mintal mit seinem Team in die Vorbereitung auf die neue Saison ein: „Ich freue mich sehr über das entgegengebrachte Vertrauen und die dadurch entstandene Möglichkeit. Mit meinem Trainerteam will ich dafür sorgen, dass die U19 auch künftig sportlich eine sehr gute Rolle spielt und möglichst viele Spieler den Sprung in unsere U23 sowie zu den Profis schaffen.“ Wo es den bisherigen U19-Trainer Michael These hinzieht, ist derweil noch nicht bekannt. In der vergangenen Saison qualifizierte sich die U19 als Zweiter für die Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga, beendete die Saison aber trotz elf Punkten aus zehn Spielen auf dem letzten Tabellenplatz.