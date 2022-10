1. FC Neunburg vorm Wald mit Abstand an der Tabellenspitze A-Klasse Nord

Mit zwei Elfmetertreffern brachte Sebastian Winderl dem 1. FC Neunburg vorm Wald die Führung am vergangenen Wochenende. Kilian Kopp erhöhte in der 64. Minute und Benedikt Gießler machte die letzte Bude für den angereisten 1.FC Neunburg vorm Wald. Die anwesenden 60 Zuschauer durften in der 80. Minute noch eine Bude für den Gastgeber miterleben, Martin Meindl versenkte den Elfmeter gekonnt. Schiedsrichter: Andreas Köstlmeier

SG Gleiritsch-Trausnitz - SC Kreith/Pittersberg 4:0 (0:0)

Bei der SG Gleiritsch-Trausnitz sahen die 150 Zuschauer in der ersten Halbzeit eine Partie auf Augenhöhe gegen den angereisten SC Kreith/Pittersberg, doch in der zweiten Hälfte war der Gastgeber klar die stärkere Mannschaft am 14. Spieltag. Alexander Prey versenkte in der 51. Minute den Elfer, Felix Meier erhöhte in der 65. Minute, noch eine Bude durch Alexander Prey fiel in der 75. Minute und Marcel Zila erzielte in der 82. Minute das 4:0. Schiedsrichter: Robert Frank

In der Hinrunde machte die SG bereits 4 Tore und konnte sich die Punkte erspielen, was sie mit insgesamt 27 Punkten aus der bisherigen Saison auf Platz 2 bringt, SC Kreith/Pittersberg steht auf Platz 4 der Tabelle mit 22 Punkten.