– Foto: Julian Kurz, Marco Schmidtke

1. FC Neunburg vorm Wald konnte sich nur knapp durchsetzen A-Klasse Nord

16. Spieltag

SG Gleiritsch-Trausnitz - SF Weidenthal-Guteneck II 3:1 (2:0) SG Gleiritsch-Trausnitz konnte bereits im Hinspiel mit einem klaren 7:0 die SF Weidenthal-Guteneck besiegen, auch in der Rückrunde überzeugte die SG vor 100 Zuschauern. Alexander Prey schob in der 30. Minute zum 1:0 ein, in der 36. Minute erhöhte Marcel Zila zum 2:0 für den Gastgeber. Für die Gäste erzielte Armin Lippert in der 50. Minute einen Treffer, doch der Elfmetertreffer in der 88. Minute durch Alexander Prey machte den 3:1 Sieg am 16. Spieltag. Schiedsrichter; Torsten Haug

ASV Fronberg - SV Schwarzhofen II abgesetzt

SC Altfalter - 1. FC Neunburg vorm Wald 2:3 (1:2) Der 1. FC Neunburg vorm Wald kann sich mit einem knappen Sieg gegen den SC Altfalter am 16. Spieltag an der Tabellenspitze behaupten. Im Hinspiel nahm der Tabellenführer bereits die Punkte mit und holte sie nun auch zu Gast beim SC im Rückspiel vor 50 Zuschauern. SC Altfalter ging bereits in der 10. Minute durch Felix Fischer in Führung, den Ausgleich erzielte Benjamin Maier in der 27. Miinute, eine Minute später brachte Patrick Auernheimer die Gäste in Führung. Michal Mastny legte in der 74. Minute noch eine Bude drauf, doch auch die Gastgeber hatten noch Luft und so verkürzte Felix Fischer in der 78. Minute zum 2:3. Schiedsrichter; Robert Prasch

TSV Dieterskirchen II - SC Kreith/Pittersberg 0:3 (0:1) Einen klaren Auswärtssieg erzielte der SC Kreith/Pittersberg am vergangenen Wochenende vor 60 Zuschauern. In der Hinrunde konnte sich der SC ebenfalls die Punkte sichern. Josef Hermann brachte in der 36. Minute die Führung für den SC. Muhammadjon Komilov schob die Kugel zweimal in Folge ein (82., 88.), was zum klaren Sieg gegen den TSV Dieterskirchen II führte. Schiedsrichter; Stefan Bauer