1. FC Kleve: Ex-Spieler in der Heimat ein Star Michael James den Heijer verließ den Oberligisten 2021 wegen Corona und kehrte nach Neuseeland zurück. Dort spielt der 26-jährige Defensivakteur mit beachtlichem Erfolg für Auckland United in der höchsten Klasse.

Doch die Pandemie machte dem stets gut gelaunten Fußballspieler das Leben schwer, in der Gastronomie gab es kaum Stellen. Vorzeitig kehrte den Heijer deshalb in die Heimat zurück. „Es war eine harte Entscheidung für mich, nicht bis zum Saisonende zu bleiben. Ich hätte gerne bis zum Schluss alles für den Verein gegeben. Aber das vergangene Jahr war nicht einfach für mich, Corona hat viel verändert. Daher macht eine Rückkehr Sinn“, sagte Michael James den Heijer. Im März 2021 ging sein Flieger zurück nach Neuseeland.

Zuvor war Michael James den Heijer bei NEC Nimwegen in den Niederlanden aktiv, wo er auch lebte und in der Gastronomie arbeitete. In der Studentenstadt aber kam er – etwa unter dem deutschen Trainer Peter Hyballa – nur sporadisch bei NEC zum Einsatz. In der Saison 2019/2020 lief den Heijer deshalb in der fünfthöchsten Spielklasse der Niederlande für den SV DFS Opheusden auf, ehe er sich dem deutschen Oberligisten anschloss.

Auch sportlich überzeugte der Defensivakteur in der Saison 2020/2021 unter Trainer Umut Akpinar restlos. An der Seite von Routinier Nedzad Dragovic avancierte Michael James den Heijer zum unangefochtenen Stammspieler. Weil die Saison coronabedingt abgebrochen wurde, kam der Neuseeländer nur auf acht Pflichtspiele im rot-blauen Dress. Immerhin traf er drei Mal.

Seit dem Sommer 2021 kickt der 26-Jährige, dessen Marktwert laut Transfermarkt.de mittlerweile bei 100.000 Euro liegt, also wieder in seinem Geburtsort für Auckland United im Stadion Keith Hay Park. Und in dieser Spielzeit läuft es für das Team prächtig in der New Zealand Northern League, der höchsten Spielklasse der Inselgruppe. Bislang kommt den Heijer auf 20 Partien und fünf Tore - eine starke Bilanz.

Und auch in der Tabelle schaut es gut aus. Auckland United steht derzeit auf Tabellenplatz drei, in Schlagdistanz zur Spitze. In der vergangenen Saison landete der Klub am Ende auf dem zweiten Platz. Als Trainer steht übrigens der Engländer Jose Figueira an der Seitenlinie, der spanische Wurzeln hat und einer der großen Namen im neuseeländischen Fußball ist.

Einen maßgeblichen Anteil am Erfolg seiner Mannschaft hat auch Michael James den Heijer. Jüngst wählte der neuseeländische Fußballverband den 26-Jährigen, der mittlerweile nicht mehr im Abwehrzentrum, sondern im defensiven Mittelfeld eingesetzt wird, sogar in die Elf des Monats. Dazu gab es den folgenden Kommentar über den Ex-Klever: „Der erfahrene Mittelfeldspieler hat in Europa und Asien gespielt und ist eine dominierende Kraft bei Keith Hay Park. Der 26-Jährige hat die achthöchste durchschnittliche Anzahl an Pässen pro Spiel und die dritthöchste Anzahl an Pässen im letzten Drittel. Dies wird mit Top-Ten-Platzierungen für Balleroberungen, Defensivduelle, Luftduelle und Entlastungen kombiniert.“