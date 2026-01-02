1. FC Düren schlägt beim KFC Uerdingen zu

So richtig angekommen schien Scheibner in Krefeld zu keinem Zeitpunkt zu sein. In der Sommervorbereitung fiel er eine Zeit lang verletzt aus und musste langsam wieder an den Trainingsbetrieb herangeführt werden. So stehen insgesamt nur zwei Kurzeinsätze in der Liga zu Buche, sowohl gegen Biemenhorst (6:1) als auch gegen Monheim (5:2) wurde der Verteidiger jeweils für die letzte Viertelstunde eingewechselt – zu einem Zeitpunkt, als beide Spiele bereits für den KFC entschieden waren. Auch im Niederrheinpokal gegen Biemenhorst wurde Scheibner eingewechselt.

Unterdessen steht bereits fest, wo er in der Rückrunde gegen den Ball treten wird. Er kehrt zum 1. FC Düren zurück, wo er bereits im Frühjahr 2025 untergekommen war. Damals spielte Düren noch in der Regionalliga West, inzwischen ist der Verein in der Mittelrheinliga, dem Pendant zur Oberliga Niederrhein, beheimatet. Bei der Verpflichtung teilte Trainer Julian Stöhr noch mit: „Malcom ist ein Rechtsverteidiger mit unheimlich viel Offensivdrang, der weiß, wie man sein Tempo auf dieser Position einsetzen muss. Er ist Regionalliga-erfahren und hat viel Potenzial." An Seongsun You kam Scheibner aber nicht vorbei. "Wir danken Malcom für seinen Einsatz im blau-roten Trikot. Für deinen weiteren Weg wünschen wir dir sportlich wie persönlich nur das Beste! Mach’s gut, Malcom", heißt es vom KFC Uerdingen zum Abschied des Spielers.

Der 1. FC Düren ging ebenso wie der KFC Uerdingen wegen finanzieller Probleme in die Insolvenz und stieg als Folge aus der Regionalliga ab. In der Mittelrheinliga rangiert das Team auf Rang acht im gesicherten Mittelfeld.