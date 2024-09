Zwölf-Tore-Wahnsinn bei Mitteltal-Obertal gegen Alpirsbach-Rötenbach

Ottenbronn siegt klar in Marschalkenzimmern Ein frühes Tor von Marcel Lehmann in der 1. Minute ebnete dem FV GW Ottenbronn den Weg zu einem ungefährdeten 4:1-Sieg. Julian Immisch (13.), Yannick Binder (32.) und Micael Marques (35.) erhöhten die Führung, bevor Philipp da Conceicao Hafner kurz vor der Pause (40.) den Ehrentreffer für die Gastgeber erzielte.

Gechingen rettet in der Nachspielzeit einen Punkt

In einem packenden Duell trennten sich der VfR Sulz und die Sportfreunde Gechingen 2:2. Jonathan Tommasi brachte Gechingen in der 13. Minute in Führung, doch Sulz drehte das Spiel durch zwei Treffer von Jonathan Siegel (33. Foulelfmeter, 45.+4). In der Nachspielzeit rettete Tommasi (90.+5) den Gästen einen Punkt. Moritz Haible sah in der 98. Minute Gelb-Rot für Sulz.

