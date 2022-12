Zwischenrunde mit wenig Personal erreicht SV Auersmacher: Großteil des Teams im Skiurlaub

Der SV Auersmacher hat sich am Donnerstag fast problemlos trotz geringem Personaleinsatz für die Zwischenrunde des Sparda-Bank-Cups der SV Saar 05 Jugend qualifizier. Schon in den ersten beiden Gruppenspielen zeigte sich das Team von Trainer Jan Berger, das im Freien in der RPS-Oberliga spielt, haushoch überlegen. Gegen die in der Landesliga spielende Zweite des Veranstalters gab es einen 11:0-Erfolg, dem ein 8:1 über den Bezirksligisten SV 19 Bübingen folgte. Im letzten Gruppenspiel gegen den Verbandsligisten 1.FC Riegelsberg hätte ein Remis genügt. "Wir hatten nur wenige Spieler dabei, weil einige in Sölden zum Skifahren sind. Aber auch im dritten Spiel waren wir konzentriert und haben nichts anbrennen lassen, auch wenn sie am ende zu zwei Treffern kamen". Der 3:2-Sieg brachte dann auch neben dem Vorrunden-Gruppensieg Gewissheit über die Zwischenrunden-Teilnahme. "Dann sind viele wieder aus dem Kurzurlaub zurück und wir können hoffentlich die beste Mannschaft aufbieten", sagte Berger nach dem ersten Turniertag. Auersmacher trifft in seinem ersten Zwischenrunden-Spiel am Neujahrstag um 15.25 Uhr auf den in der Saarlandliga spielenden Nachbarn SV Bliesmengen-Bolchen, der zweite Gegner, gegen den es dann um 16.34 Uhr geht, steht noch nicht fest.