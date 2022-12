– Foto: FuPa Lüneburg

Zwischen Statistik und Eisbox: Voller Einsatz für den Verein Betreuer Gunnar Lührs ist für die SG FAW Gold wert

Immer wieder berichtet FuPa auch über die Ehrenamtlichen, die vielleicht nicht ganz oben in der Torschützenliste stehen, sich nicht in die erste Reihe drängen, ohne die der Fußball aber nicht funktionieren würde. Das sind die Hintergrundgeschichten, die den Amateurfussball so liebenswert machen. Heute stellen wir einen Betreuer vor, der voller Herzblut dabei ist und in seinem Verein so viele wichtige Aufgaben übernimmt, dass er einfach nicht zu ersetzen wäre: Gunnar Lührs, Betreuer bei der SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst.

Die älteren Fussballfreunde erinnern sich vielleicht noch an Charly Neumann. Der Kult-Betreuer von Schalke 04, der mit seinem Verein litt wie kein anderer. Keiner konnte schöner jubeln, keiner weinte bitterlicher bei Niederlagen. Spieler kamen, Spieler gingen - aber Charly war immer da. Die SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst hat zwar keinen Charly, aber einen Gunnar. Und dieser weist viele Parallelen mit dem berühmten „Charly“ auf. Er selbst hat nicht ein Spiel für die erste Herrenmannschaft bestritten und trotzdem kennt ihn jeder Fussballinteressierte aus der Region. Gunnar Lührs ist seit 27 Jahren Betreuer bei der SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst. Treu, bescheiden und zuverlässig leistet er seine ehrenamtlichen Dienste beim Cuxhavener Bezirksligisten. Es ist das letzte Heimspiel des Jahres für die SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst in der Bezirksliga. Das Team hat vier Spiele in Folge verloren und der Abstand zu den Abstiegsrängen ist in den letzten Wochen geschmolzen. Gegen den TuS Eiche Bargstedt muss unbedingt ein Sieg her, um mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen. Eineinhalb Stunden vor dem Anpfiff trudeln die Spieler ein und einer ist mittendrin: Betreuer Gunnar Lührs bereitet alles für das Spiel vor, er übernimmt die Arbeiten, die nicht jeder sieht, die aber für einen reibungslosen Ablauf am Spieltag enorm wichtig sind. Er wuselt zwischen Heimkabine, Schiedsrichterkabine, PC, Grillpavillon und Sportplatz. Unzählige „Moins“, geschüttelte Hände und kurze Schulterklopfer im Vorbeigehen halten ihn nicht von seiner Arbeit ab. Lührs ist Betreuer mit Leib und Seele und spult routiniert, aber mit viel Freude, sein Programm ab.

Seit 1980 im Verein

1980 ist nicht nur das Geburtsjahr von Gunnar Lührs, im selben Jahr wurde er von seinen Eltern schon beim TSV Appeln angemeldet. Das erklärt auch die große Verbundenheit zu seinem Heimatverein. Seine eigenen fußballerischen Ambitionen reichten dagegen nicht für die große Karriere und daher hat er sich schon früh auf die Rolle des Betreuers fokussiert. Angefangen hat alles als Jugendlicher unter seinem Vater Herbert Lührs, der über viele Jahre 1. Vorsitzender des Vereins war und einige Mannschaften der SG FAW trainierte. Dort unterstützte er ab 1995 die zweite Herren und begleitete das Team über mehrere Jahre. 2008 wechselte Lührs in die erste Mannschaft und half dem damaligen Coach Uwe Dreyer im Trainings- und Spielbetrieb. Auf Uwe Dreyer folgte der jetzige Trainer Chris Müller und dieser findet nur lobende Worte für Lührs: „Gunnar ist für den Verein Gold wert und hier nicht wegzudenken. Er ist einfach immer da und unterstützt uns.“ Das Trainerteam besteht bei der SG FAW aus Trainer Chris Müller, Co-Trainer Fabian Behnke, Torwarttrainer Gerd Wirries, Fitnesstrainerin Eileen Hollen und Betreuer Pasqual von Glahn. Lührs ist derjenige, der bei keinem Training oder Spiel fehlt. Die von ihm geführte Liste der Trainingsbeteiligung führt er daher wenig überraschend selbst an. „Ich habe ihn schon zweimal „beurlaubt“ und gesagt er solle sich mal eine Auszeit gönnen, aber da gab es für mich richtig Ärger“, verrät Müller schmunzelnd. Lührs hilft auch dem Gegner Während sich Chris Müller und sein Co-Trainer Fabian Behnke um Trainingsinhalte und Mannschaftsaufstellungen kümmern, nimmt Lührs dem Trainerteam viel Arbeit ab. Er greift den Übungsleitern sinnvoll unter die Arme und diese können sich auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren. Schließlich gibt es am Spieltag viel zu erledigen: Die Schiedsrichter müssen empfangen und versorgt, der Spielbericht rechtzeitig eingegeben und freigegeben und Getränkeflaschen gefüllt werden. Zwischendurch werden erste Wehwehchen der Aktiven behandelt. Gunnar Lührs behält alles im Blick. Während des Spiels nimmt er auf der Bank Platz. Sein Medizinkoffer ist stets griffbereit. Dieser könnte auch niemals verwechselt werden, denn sein Name mit dem Zusatz „Betreuer“ ist groß am Aluminium angebracht. Sobald ein Spieler auf dem Boden liegt, schätzt Lührs die Situation ein. Seine jahrelange Erfahrung hilft ihm dabei. Entweder bleibt er ganz ruhig sitzen oder aber er springt auf, greift zum Koffer und scharrt mit den Füßen am Spielfeldrand. Wenn der Unparteiische ihm ein Zeichen gibt, dann läuft er zur Behandlung aufs Feld. „Gunnar steht auch schon mit dem Koffer am Rand, wenn der Gegner verletzt am Boden liegt“, berichtet Co-Trainer Fabian Behnke. Längst nicht jeder Verein kann auf einen Betreuer zurückgreifen und nicht selten besteht die komplette medizinische Ausrüstung beim Gegner aus einer Dose Eisspray, die von einem Ersatzspieler auf das Feld getragen wird. Lührs hilft dann gerne aus und unterstützt auch die gegnerische Mannschaft. „Eisspray benutze ich nicht mehr, das ist nicht gut für die Haut“, erklärt der Betreuer. In seiner Eisbox ist eiskaltes Wasser und ein Schwamm. Beim Punktspiel gegen Bargstedt war er zweimal gefordert. Schlimme Verletzungen blieben aus, beide Spieler konnten das Spiel auf dem Platz fortsetzen.

Ordner voller Statistiken

Seit vielen Jahren kann auch Uwe Louwes auf die Dienste von Gunnar Lührs bauen. Louwes macht sich seit langer Zeit für den Jugendfussball in der Gemeinde Beverstedt verdient und beide führten zusammen viele Jugendspieler vom JFV Biber in den Herrenbereich. „Gunnar unterstützt mich am Seitenrand, in der Kabine und auch bei Hallenturnieren“, so Louwes. Dann fungiert der Werder-Fan als Hallensprecher und übernimmt diese Position auch bei offiziellen Futsal-Turnieren des NFV-Kreis Cuxhaven, der ihn 2018 für sein ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet hat.

Seine Statistiken bewahrt Gunnar Lührs sorgsam in Ordnern auf