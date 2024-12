Zwischen „Nicht Landesliga-tauglich“ und „Tolle Moral“ – Olching verliert trotz furioser Aufholjagd

Ein völlig verrücktes Spiel haben sich der SC Olching und der FC Memmingen II geliefert. Am Ende stand der SCO aber wieder mit leeren Händen da.

Olching – Zwei völlig unterschiedliche Gesichter hat der SC Olching am Samstagnachmittag gegen den FC Memmingen II gezeigt. Doch trotz einer fulminanten Aufholjagd mussten sich die Amperstädter am Ende mit 4:5 (0:4) der Reserve des FC Memmingen geschlagen geben. „Das haben wir in der ersten Halbzeit verbockt“, meinte Trainer Felix Mayer nach der aufreibenden Partie. „Das war am Anfang von hinten bis vorne nicht Landesliga-tauglich“, so das vernichtende Fazit des Coaches.

Olching startet mit dickem Patzer

Und tatsächlich hätte das Spiel kaum schlechter beginnen können. Bereits nach wenigen Sekunden zappelte der Ball erstmals hinter SCO-Schlussmann Marius Müller im Netz. Der Olchinger Keeper und Abwehrspieler Florian Hofmann waren sich nach dem Motto „Nimm du, ich hab ihn sicher“ nicht einig, wer jetzt an den Ball sollte. Und so spritzte Memmingens Noah Hackenschmidt dazwischen und schob dankend zum 1:0 ein. Nur drei Minuten später war es erneut Hackenschmidt der nach einer Flanke noch im Fallen den Ball über die Linie bugsierte (4.). In der 26. Minute machte er nach einem Konter seinen Hattrick perfekt, ehe Fabian Kroh noch vor Pause auf 4:0 für die Gäste erhöhte (41.).

Aufgeben kam für den SCO-Coach aber noch nicht infrage. Auch weil er beobachtete, dass seine Mannschaft dennoch mehr vom Spiel gehabt habe. „Wir schenken ihnen halt vier Tore.“ Und so ist Mayers Ansage an sein Team klar: „Machen wir ein Tor, ist es gut. Machen wir das zweite, fangen sie das Überlegen an. Legen wir das dritte nach, werden sie richtig nervös. Und mit dem vierten ist dann der Ofen aus.“ Mayer sollte fast recht behalten.

0:4 in nicht einmal 20 Minuten aufgeholt

Fast spiegelverkehrt zum ersten Durchgang traf Leon Heinzlmair bereits in der Anfangsminute der zweiten Halbzeit zum 1:4. Kurz darauf bekamen die Olchinger einen Foul-Elfmeter zugesprochen, den Kapitän Florian Obermeier verwandelte (50.). Wiederum keine zehn Minuten später bugsierte Jakob Zißelsberger den Ball über die Linie (57.) und es waren noch keine 20 Minuten im zweiten Durchgang gespielt, als Ferenc Ambrus mit einem weiteren Strafstoß den 4:4-Ausgleich markierte. „Da haben die Jungs eine tolle Moral bewiesen“, lobte Mayer.

Und die Amperstädter schnupperten gleich mehrfach an der Führung. Einmal rettete Memmingen gerade noch so auf der Linie, einmal verwehrte der Referee nach einem Handspiel im Strafraum einen dritten Elfmeterpfiff und gleich mehrfach wurde es bei Ecken richtig gefährlich. Doch den Schlusspunkt setzte dann wieder Memmingen. Nach einem Konter wusste sich der SCO nur mit einem Foul zu helfen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Mirza Velagic zum 5:4-Endstand (85.). All die Mühe war umsonst. Und zu allem Übel gewann Wertingen auch noch gegen Oberweikertshofen, sodass der SCO wieder auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschte. (Thomas Benedikt)