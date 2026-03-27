Zwischen Nationalteam und Oberliga: Paris im Spannungsfeld

Reise zur Nationalmannschaft Für Javier Alejandro Jiménez Paris führt der Weg derzeit weit über die Oberliga Niedersachsen hinaus. Nach einem rund neuneinhalbstündigen Flug über mehrere Stationen ist der Offensivspieler in Kigali eingetroffen, wo er mit der Nationalmannschaft Arubas an der FIFA Series 2026 teilnimmt. Für den Angreifer bedeutet die Rückkehr ins Nationalteam mehr als nur sportliche Pflicht. „Wir gehen miteinander um wie in einer Familie“, beschreibt Paris die Atmosphäre innerhalb der Auswahl. Auch die Bedingungen vor Ort hinterlassen Eindruck: „Der Empfang hier war wirklich herzlich. Und die Gastfreundschaft der Ruanda ist großartig.

Die FIFA Series wurde vom Weltfußballverband ins Leben gerufen, um Nationalmannschaften aus unterschiedlichen Regionen häufiger gegeneinander antreten zu lassen. Insgesamt fungieren elf Verbände als Gastgeber, wobei Ruanda eine besondere Rolle einnimmt und gleich zwei Gruppen ausrichtet. Die Begegnungen werden als Freundschaftsspiele ausgetragen, erhalten jedoch durch ein spezielles Format zusätzlichen Reiz: Endet eine Partie unentschieden, folgt direkt ein Elfmeterschießen – eine Verlängerung entfällt.