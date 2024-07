Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm mit Testspielsieg beim FC Basel

Für den Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm ging es zum Schweizer Serienmeister FC Basel, für den das Testspiel im Stadion Schützenmatte vor 4200 Zuschauern die Generalprobe vor dem Start in die Schweizer Super League war. Gespielt wurde über zwei Mal 90 Minuten, es folgten 30 Minuten gegen die Basler U21. Am Ende siegten die Spatzen mit 3:1.

In der 21. Minute hatte Niklas Kölle die erste Gelegenheit, er prüfte Marvin Hitz im Tor des FC Basel, der den Ball zur Ecke abwehren konnte. Nach dieser kam Tom Gaal am langen Pfosten zum Abschluss, doch auch hier war Hitz zur Stelle.

Die Gastgeber begannen druckvoll, hatten etwas mehr Ballbesitz und dominierten die Anfangsphase. Folgerichtig ging der FCB auch nach zehn Minuten durch Fabian Frei mit 1:0 in Führung. Schnell passte sich aber unsere Mannschaft an und hielt gegen die rot-blauen dagegen.

Unter den Augen von SSV-Bundesligatrainer Martin Andermatt, der inzwischen in der Akademie des FC Basel arbeitet, kam die Wörle-Elf immer besser in die Partie. Neuzugang Semir Telalovic agierte im Sturmzentrum und gab sein Debüt für die Spatzen, flankiert wurde er von Dennis Chessa und Aaron Keller. Sie suchten immer wieder die Möglichkeit, Basel früh anzulaufen und Balleroberungen zu erzielen. Es war nun ein Spiel auf Augenhöhe, dennoch ging es mit dem 1:0 in die Pause.

Philipp Strompf ersetzte Niklas Kolbe, der sich bei einer Aktion verletzt hatte. Nach 60 Minuten wurden auch die restlichen zehn Spieler gewechselt. Auch die neuen fügten sich gut ein, Maurice Krattenmacher trieb den Ball durch das Mittelfeld, nach einer Flanke köpfte Lennart Stoll über das Gehäuse.