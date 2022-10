Zweites SVE-Heimspiel in Folge SV Elversberg: Am Samstag kommt der MSV Duisburg

Die Niederlage gegen den SC Verl ist aufgearbeitet und abgehakt – der volle

Fokus geht wieder nach vorne, und damit für die SV Elversberg auf das zweite

Heimspiel in Folge in der 3. Liga. An diesem Samstag, 08. Oktober, tritt die Elv

von Trainer Horst Steffen dabei in der URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde

gegen den MSV Duisburg an, Spielbeginn ist wie gewohnt um 14.00 Uhr.

„Anfang der Woche waren wir natürlich schon noch sauer, dass wir gegen Verl

verloren haben, aber es ist auch klar, dass wir es am Samstag wieder besser

machen und ein anderes Gesicht zeigen wollen“, sagt SVE-Torwart Nicolas

Kristof, der seinen Vertrag in Elversberg gerade erst vor zwei Tagen um zwei

weitere Jahre verlängert hat. „Wir müssen einfach schauen, dass wir gegen

Duisburg ein gutes Spiel zeigen. Wenn wir das machen und alles reinhauen,

dann werden wir die drei Punkte holen.“ Den Fokus auf die eigene Mannschaft

und die eigenen Stärken zu richten, betont auch Trainer Horst Steffen. „Wir

fokussieren uns auf das neue Spiel, auf das Duisburg-Spiel, und wollen dabei

zwei Halbzeiten abliefern, die stark und intensiv sind“, sagt er. Steffen und sein

Team wissen um die Stärken und die Qualitäten des nächsten Gegners, legen

aber „den Fokus auch auf uns. Wir müssen die Intensität wieder über 90

Minuten auf den Platz bringen“, sagt der Trainer.

Der MSV Duisburg liegt derzeit in der Drittliga-Tabelle auf Platz zehn und

konnte seine vorherige Negativ-Serie mit vier Niederlagen im September am

vergangenen Wochenende durch den 1:0-Heimsieg gegen den Halleschen FC

beenden. „Duisburg hat verschiedene Möglichkeiten, was die Spielsysteme

anbelangt. Personell haben sie zwar ein paar Ausfälle, aber es kommen auch

ein paar Jungs wieder, die Qualität haben“, sagt Horst Steffen, der ohnehin

einen ausgewogenen MSV-Kader an der Kaiserlinde erwartet. „Neben einigen

erfahrenen Spielern haben sie auch junge, hungrige Spieler in ihren Reihen. Ich

bin sehr gespannt, wie das Spiel am Wochenende laufen wird.“ Die SVE selbst

wird dabei weiterhin ohne die bekannten Langzeitverletzten auskommen

müssen. Alle weiteren Spieler sind nach jetzigem Stand fit und einsatzbereit.