Zweiter Test verlief positiv

Nur einen Tag nach der hohen Niederlage beim 1. FC Kaiserslautern zeigte sich das U19-Team des 1. FC Saarbrücken im zweiten Test des Wochenendes in besserer Verfassung. Gegen das Saarlandliga-Team des FV Schwalbach setzte sich der Malstatter Nachwuchs auf dem Kunstrasenplatz im Völklinger Stadtteil Wehrden mit 3:2 (1:1) durch. Emirhan Erdogan brachte die Malstatter bereits nach vier Minuten in Führung, Lenny Louis konnte diese für den FVS in der 38. Minute ausgleichen. Nevio Backes brachte sein Team gleich nach der Pause in Führung (47.), doch Nico Grucza (51.) und Silvano Figliuzzi (88.) drehten die Partie noch mal. "Wir hatten am Samstag viele B-Junioren dabei, wir haben am vergangenen Mittwoch die Gruppeneinteilung bekommen und wollten bei einem Liga-Gegner die Karten nicht voll aufdecken. Gegen Schwalbach hat dann das U19-Team gespielt, wobei auch wieder einige U17-Spieler zum Einsatz kamen. Das war ein guter Test, auf dem wir aufbauen können", sagte der Trainer nach der Begegnung. Am Freitag um 17 Uhr trifft das FCS-U19-Team in seinem nächsten Test im Losheimer Gemeindeteil Mitlosheiom (Rasenplatz Schwarzwälderweg) auf den Südwest-Regionalligisten Eintracht Trier.