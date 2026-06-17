Zweiter Tag der FSA-Sommertour: "Tolle Gespräche auf Augenhöhe"

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Am Montag ist Holger Stahlknecht, Präsident des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA), zu seiner diesjährigen Sommertour durch das Bundesland aufgebrochen . Am zweiten Tag machte der 61-Jährige Halt in Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg.

Nach dem Auftakt in der Börde und der Altmark führten die Stopps den FSA-Präsidenten am Dienstag zum künftigen Verbandsliga-Neuling SG Reppichau, zur SG Empor Waldersee, zum Oranienbaumer SV Hellas und zum SV Grün-Weiß Wörlitz.

Gemeinsam mit den Vereinsverantwortlichen habe sich Stahlknecht "insbesondere über den Spielbetrieb, die Sportstättenförderung sowie das Schiedsrichterwesen und die Auswirkungen von Strafen" ausgetauscht, heißt es auf der Homepage des Landesverbandes. Dabei sei deutlich geworden, "dass die Sicherstellung eines attraktiven Spielbetriebs, die Modernisierung und der Erhalt von Sportanlagen sowie die Gewinnung und Wertschätzung von Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern zentrale Zukunftsthemen für die Vereine bleiben", heißt es weiter.