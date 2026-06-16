Sommertour gestartet: Das sind die nächsten Ziele des FSA-Präsidenten

– Foto: FSA/Tom Lauruschkat

Bei der SG Eintracht Ebendorf ging's los: In der Börde ist Holger Stahlknecht, Präsident des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) am Montag in seine diesjährige Sommertour gestartet. Vier Termine gab es bereits ersten Tag, 15 weitere Clubs werden noch besucht.

Nach dem Besuch in Ebendorf ging es für den FSA-Präsidenten weiter zur SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben, zum Eilslebener SV und zum Rossauer SV. In den Gesprächen vor Ort ging es um Themen wie die Gewinnung in Bindung von Ehrenamtlichen, die Förderung und Modernisierung von Sportstätten sowie die zunehmende Kapazitätsgrenze einiger Vereine aufgrund von steigenden Mitgliederzahlen.

"Die Besuche haben eindrucksvoll gezeigt, mit wie viel Leidenschaft und Engagement unsere Vereine arbeiten. Gleichzeitig wird deutlich, dass wir sie bei den Themen Ehrenamtsgewinnung, Sportstättenentwicklung und dem Umgang mit stetig wachsenden Mitgliederzahlen weiterhin aktiv unterstützen müssen. Der direkte Austausch vor Ort ist dafür unverzichtbar", resümierte Stahlknecht den ersten Tag der Sommertour.