Sommertour gestartet: Das sind die nächsten Ziele des FSA-Präsidenten

Bei der SG Eintracht Ebendorf ging's los: In der Börde ist Holger Stahlknecht, Präsident des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) am Montag in seine diesjährige Sommertour gestartet. Vier Termine gab es bereits ersten Tag, 15 weitere Clubs werden noch besucht.
Nach dem Besuch in Ebendorf ging es für den FSA-Präsidenten weiter zur SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben, zum Eilslebener SV und zum Rossauer SV. In den Gesprächen vor Ort ging es um Themen wie die Gewinnung in Bindung von Ehrenamtlichen, die Förderung und Modernisierung von Sportstätten sowie die zunehmende Kapazitätsgrenze einiger Vereine aufgrund von steigenden Mitgliederzahlen.
"Die Besuche haben eindrucksvoll gezeigt, mit wie viel Leidenschaft und Engagement unsere Vereine arbeiten. Gleichzeitig wird deutlich, dass wir sie bei den Themen Ehrenamtsgewinnung, Sportstättenentwicklung und dem Umgang mit stetig wachsenden Mitgliederzahlen weiterhin aktiv unterstützen müssen. Der direkte Austausch vor Ort ist dafür unverzichtbar", resümierte Stahlknecht den ersten Tag der Sommertour.
Am Dienstag geht es für den FSA-Präsidenten weiter bei der SG Reppichau, der SG Empor Waldersee, dem Oranienbaumer SV Hellas und dem SV Grün-Weiß Wörlitz. Mittwoch stehen weitere Besuche im Osten des Bundeslandes auf dem Programm - bei der SG Union Sandersdorf, dem SV Friedersdorf, der SG Jeßnitz und der SG 1919 Trebitz.
Am Donnerstag zieht es den FSA-Tross zum SV Grün-Weiß Ammendorf, zum SV Blau-Weiß Farnstädt und zum SV Eintracht Kreisfeld, bevor die Tour am Freitag mit vier Stationen bei der KSG Holdenstedt/Beyernaumburg, dem SSV Klostermansfeld, dem FC Hettstedt und dem TSV Neundorf endet.
Montag – 15. Juni
Dienstag – 16. Juni
Mittwoch – 17. Juni
Donnerstag – 18. Juni
Freitag – 19. Juni