Zweiter Platz – und jetzt? Mit fünf Siegen in Folge hat sich die SG Utscheid/Mettendorf auf Platz zwei der Kreisliga-A-Tabelle katapultiert. Nun fiebern Trainer Rainer Müller und seine Mannschaft dem Hit gegen den Ersten TuS Ahbach entgegen.

Nach 13 Partien stehen starke 31 Punkte auf dem Konto der Vereinigten aus Utscheid und Mettendorf. Damit belegt die Mannschaft von Trainer Rainer Müller am Ende der Hinserie in der A-Klasse den zweiten Platz. Die Serie von zuletzt fünf Siegen in genauso vielen Spielen ist beeindruckend.

„Wir haben den Grundstein für diese bislang so tolle Saison bereits in der vergangenen Spielzeit gelegt, als wir zum Schlussspurt vier Siege am Stück eingefahren hatten. Damit haben wir uns damals aus dem Keller gezogen, und dann haben wir nahtlos daran angeknüpft“, berichtet Müller, der in der dritten Saison bei der SG an der Seitenlinie steht.

Die Gabe, sich selbst aus dem Sog des Abstiegs zu befreien, habe sein Team zusammengeschweißt. „Ausschlaggebend war die optimale Vorbereitung – im Gegensatz zum Vorjahr, als nach der Flut einige Plätze kaputt waren. Nunmehr haben wir uns ein starkes konditionelles Fundament gesichert, das uns immer wieder in den letzten Spielminuten Vorteile verschafft.“