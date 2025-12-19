Zweiter Platz in Belgien Special Olympics Luxemburg auf dem Podest

Am Wochenende des 13. und 14. Dezember nahm das Fussballteam der Special Olympics Luxemburg am "Special Olympics European Unified Futsal Christmas Cup" teil, welches von Special Olympics Belgien organisiert wurde.

Es nahmen die (Special Olympics-) Teams aus folgenden Ländern teil: Luxemburg, Lettland, Ungarn, Frankreich, Dänemark, Deutschland, Gibraltar, Italien und Finnland teil; Belgien war mit zwei Mannschaften vertreten und zusätzlich spielte noch eine Auswahl des AC Herentals mit.

Die Vertretung aus dem Grossherzogtum gewann dabei ihre Gruppe (es standen keine Spiele gegen die andere Staffel auf dem Programm, abgesehen von den vorangegangenen Spielen zur Einteilung) verlustpunktfrei mit Siegen über Italien (3-1), Belgien II (2-0), Deutschland (3-2), Finnland (4-2) und dem AC Herentals (3-0).

"Allerdings" wurden dann aber die Platzierungen ebenfalls in den jeweiligen Gruppen ausgespielt und so trat man erneut gegen Deutschland an. Nachdem es regulär 1-1 stand, musste man sich schlussendlich (leider) dem Nachbarn im Penaltyschiessen geschlagen geben.