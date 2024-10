Zweite will Herbstmeisterschaft bestätigen

Im letzten Vorrundenspiel tritt die Zweite des1. FC Saarbrücken beim 1. FC Riegelsberg an. Das Spiel wird am Sonntag erst um 17 Uhr auf dem Radenplatz an der Lindenstr. angepfiffen. Während das FCS-Team sieben Punkte Vorsprung auf drei pinktgleiche Verfolger hat, läuft es bei den vor der Runde hoch gehandelten Gastgebern nicht so gut, sie sind trotz zahlreichen hochkarätigen Neuzugängen lediglich Achter. "Aber sie haben mit Valenrin Solovej einen der besten Torjäger der Liga, vielleich hatten sie etwas Verletzungspech, wir wissen, was sie können und dass sie gegen uns alles. rausholen. Deshalb werden wir sie ernst nehmen. Wir wollen weiter unsere gute Bilanz fortsetzen. Wirsind Herbstmeister, aber noch nicht ht am Ziel", sagte der FCS-Trainer am Donnerstag.