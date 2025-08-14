Zweite vor dickem Brett

Auf die Zweite des 1. FC Saarbrücken kommt am Freitag wohl der bislang stärkste Gegner seit dem Wiederaufsrieg in die Schröder-Saarlandliga zu. Am Freitagabend (19 Uhr) steht das Auswärtsspiel beim Vizemeister FSV Jägersburg (Alois-Omlor-Sportpark, Homburg) an. "Das ist nochmal ein anderes Brett als alle bisherigen Gegner, auch wenn sie das erste Spiel gegen Palatia Limbach verloren haben. Wir können die Gegner ja mittlerweile einschätzen, das wird noch mal eine ganz besondere Aufgabe", sagte Trainer Sammer Mozain am Donnerstag. Bis auf die verletzten Gianluca Lo Scrudato, Luca Mura und Mateo Schulze sind alle Spieler dabei, auch Torwart Ricco Cymer ist nach seiner Sperre wieder dabei. "Es kann sein, dass wir U19-Spieler mitnehmen, die haben am Wochenende kein Spiel", schloss Mozain seine Vorschau ab