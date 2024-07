Zweite spielt remis beim Saarlandligisten

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken steckte am Samstagabend im Testspiel bei den Sportfreunden Köllerbach, der in der Schröder-Saarlandliga spielt, einen 0:2-Rückstand weg und kam im Spiel auf dem Kunstrasenplatz an der Burg noch zum 2:2 (0:1)-Remis. Marcel Noll brachte die Platzherren in der 6. Minute in Führung. Mit Jan Issa traf in der 48. Minute ein weiterer Ex-Malstatter. Der Verbandsligist schlug aber zurück und kam durch Luca Mura (64.) und Harry Ngoudou Nguini (67.) innerhalb von vier Minuten zum Ausgleich. Am Sonntag, 21. Juli um 19 Uhr spielt das FCS-Team nun auf dem Kunstrasenplatz im Saarwellinger Gemeindeteil Schwarzenholz gegen den Saarlandligisten SC Reisbach. Die Sportfreunde treten bereits am Samstag, 20. Juli wieder an, dann geht es auf dem eigenen Kunstrasenplatz an der Köllertalstr. gegen den RPS-Oberligisten FV Diefflen.