Zweite scheitert wieder am FC Rastpfuhl 1.FC Saarbrücken II: Aus im Viertelfinale bringt wieder keine Punkte

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken scheiterte auch im zweiten Anlauf am FC Rastpfuhl. Wie in der Vorwoche war auch diesmal für das Team von Trainer Sammer Mozain beim Turnier des FV Bischmisheim in der Brebacher Sporthalle im Viertelfinale Schluss. In der Zwischenrunde gab es noch Erfolge über den Saarlandligisten SV Saar 05 Jugend, der 5:4 bezwungen wurde, und gegen den Landesligisten SG blickweiler-Breitfurt, der 1:0 bezwungen wurde. Somit traf das Malstatter Team im Viertelfinale erneut auf den FC Rastpfuhl, der sich diesmal mit 2:1 knapp durchsetzen konnte. Das Turnier gewann Oberligist SV Auersmacher, der im Finale den FC Rastpfuhl mit 2:1 bezwang.