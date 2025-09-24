Zweite Pleite in Folge – beendet Gibson Adu bald die Torflaute der U23 des FC Bayern?

Am Dienstag vergab die U23 des FC Bayern in Vilzing zu viele Chancen. Abhilfe könnte demnächst Gibson Adu schaffen, der mit der Mannschaft trainiert.

München – Es war die zweite Niederlage in Serie und die dritte in der laufenden Saison: Der FC Bayern II hat am Dienstagabend bei der DJK Vilzing mit 0:1 verloren. Zum zweiten Mal in Folge und zum fünften Mal in acht Spielen blieb die Mannschaft ohne eigenen Treffer. „In der ersten Halbzeit waren wir klar überlegen, aber wir haben es nicht geschafft, in Führung zu gehen“, ärgerte sich Trainer Holger Seitz.

Dass die U23 aus München ihre Möglichkeiten nicht genutzt hat, wurde nach 75 Minuten bitter bestraft. „Im Verlauf des zweiten Durchgangs hat Vilzing dann immer mehr an Überhand gewonnen und der Treffer lag dann auch in der Luft. Wir haben unsere Chancen zur Führung leider nicht genutzt, was am Ende spielentscheidend war“, analysierte der 50-Jährige weiter.

In der Tabelle ist der Rückstand auf Haching, das sich im Parallelspiel mit 2:1 gegen Aschaffenburg durchsetzten konnte, inzwischen auf zehn Punkte angewachsen. Die Talente von der Säbener Straße haben zwei Partien weniger absolviert und müssen noch die Heimspiele gegen Greuther Fürth II (28. Oktober) und Wacker Burghausen (5. Dezember) nachholen.

Am kommenden Samstag wartet der nächste schwere Brocken auf Seitz und seine Mannschaft. Die Würzburger Kickers treten um 14 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße an. Die Unterfranken haben am Dienstagabend gegen den TSV Schwaben Augsburg beim 3:3 einen Heimsieg verpasst und im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga ebenfalls Federn gelassen.

FC Bayern bemüht sich nach geplatzter Leihe beim BFV um Spielgenehmigung für Gibson Adu

Es könnte eine richtungsweisende Partie für beide Mannschaften werden. Denn wer oben dranbleiben will, braucht am zweiten Wiesn-Samstag die drei Punkte. Die Profis der Roten erwarten am Freitagabend Werder Bremen in der Allianz Arena. Top-Talent Wisdom Mike könnte, sofern er von Vincent Kompany am Vorabend nicht eingesetzt wird, den Kader verstärken. Bei seinem bislang einzigen Regionalliga-Einsatz gegen Bayreuth traf der 17-Jährige für die U23.