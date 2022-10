Zweite Mannschaft mit 3:1 Erfolg in Köndringen

Um den Aufwärtstrend der letzten Wochen weiter zu bestätigen und Platz 1 zu festigen, trat die zweite Mannschaft im Spitzenspiel gegen die zweite Mannschaft vom TV Köndringen an.

Die Heimelf von der Elz ist seit Jahren eine starke Mannschaft, die immer oben mitspielen kann. Den Marchern hatte man es in den letzten Duellen immer sehr schwer gemacht. Dementsprechend gewarnt waren die Gäste, die trotz einer Monsterserie von 8 Spielen ohne Niederlage nicht überheblich in Köndringen antraten.

Der SC March zeigte ab Minute 1, das man gewillt war auch hier die drei Punkte zu entführen. Auf dem schwierigem Geläuf an der Elz gehörte der Gastmannschaft ganz klar die erste Hälfte. Man erspielte sich eine Vielzahl an Chancen und hatte viel Ballbesitz. Vor allem die wuseligen Fabian Schmidt und Florian Bopp auf den Flügeln kamen immer wieder zu guten Flankenmöglichkeiten, in der Box fehlte dann stellenweise das Glück oder die Präzision im Abschluss, den Rest der Schüsse blockten die Köndringer meist gut weg. So zog sich die erste Hälfte lang, man hatte das Gefühl, dass sich Köndringen gut wehren könnte. Aber wie es dann manchmal so ist, war es ein Standard, der die Gäste in Führung brachte. Aus zentraler Position hämmerte Patrick Störr den Ball mit dem Pausenpfiff ins Tor. (1:0)