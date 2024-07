Zwei Vöttinger Urgesteine sagen Servus – Pflügler erleidet Kreuzbandriss beim Gaudikick

Es war eine komische Saison beim SV Vötting. Als Aufsteiger legten die Domstädter einen furiosen Start in der Kreisliga hin – ehe es am Ende nochmal richtig knapp wurde.

Nun gibt es durchaus einen kleinen Umbruch in der Truppe von Coach Maximilian Peschek. Besonders erwähnenswert sind zwei Abschiede: Jakob Herrmann und Michael Kronthaler, beides Vöttinger Urgesteine, haben ihre Karriere beendet. Sie schließen sich den Alten Herren des FC Schwabing an. Darüber hinaus gibt es beim SVV noch einen echten Wechsel zu vermelden: Denn Joshua Goodluck will sich als Angreifer beim BC Attaching und damit in der Bezirksliga versuchen.

Allerdings hat Vötting auch eine lange Liste an Neuzugängen zu vermelden. Aus der U 19 des SE Freising kommen Philipp Weiser und Ioannis Argiriadis. Zudem sicherte man sich die Dienste von Andreas Scheibeck (SC Massenhausen). Und der Ex-Kapitän der eigenen U 19, Jacob Dötsch, kehrt aus Regensburg zurück an die Isar. Außerdem stoßen zwei Kicker der Zweiten Mannschaft zum Kader der Ersten: So hat Jannis Göft-Michaelis sein Traineramt dort niedergelegt und will selbst wieder spielen. Und auch Linus Börstling stößt zur Peschek-Elf. Alles in allem hofft man beim SVV auf eine insgesamt ruhigere Saison als 2023/24.