Zwei Transfers bei Bezirksligist Ebersberg: „Er fand es bei uns cooler“

Der TSV Ebersberg hat die ersten zwei Transfers unter Dach und Fach gebracht. Kesgin kommt aus Wasserburg, Hasancic aus Erding.
Ebersberg – Für den Klassenerhalt in der Bezirksliga Ost wurde der TSV Ebersberg im Winter bereits auf dem Transfermarkt aktiv. Wie Trainer Michael Hieber im Gespräch verriet, sind die Verpflichtungen von Eren Kesgin und Adi Hasancic fix, zwei weitere Spieler befinden sich noch in der Warteschleife, da noch verhandelt werden muss.
„Eren Kesgin war in der Jugend schon bei uns und kommt von Genclerbirligi Wasserburg zurück“, erklärt Michael Hieber. „Mit Adi Hasancic haben wir einen Neuzugang, der uns im Sommer leider verlassen hat, jetzt aber von Türkgücü Erding wieder zurückkommt. Er fand es bei uns cooler und möchte den Weg wieder mit uns gehen.“
Sowohl Stürmer Kesgin, der aus der A-Klasse kommt, als auch Abwehrspieler Hasancic (22, Kreisklasse) müssen noch unter Beweis stellen, dass sie in der Bezirksliga eine Soforthilfe sein können.
Der TSV steht mit zwölf Zählern punktgleich mit Bezirksliga-Schlusslicht Siegsdorf im Tabellenkeller. „Wir stellen uns auf eine lange Saison mit Relegation ein. Wir nutzen die neun Wochen Pause, die wir haben, um einmal aus der Belastung rauszugehen, um danach mit frischen Kräften in die Vorbereitung zu starten, sodass wir am Ende auf alle Fälle die Relegation erreichen“, sagte Hieber der Ebersberger Zeitung. „Wenn mehr geht, umso schöner, aber wir stellen uns darauf ein, dass es die Relegation werden kann.“