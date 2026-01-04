Zwei Transfers bei Bezirksligist Ebersberg: „Er fand es bei uns cooler“

Der TSV Ebersberg hat die ersten zwei Transfers unter Dach und Fach gebracht. Kesgin kommt aus Wasserburg, Hasancic aus Erding.

Ebersberg – Für den Klassenerhalt in der Bezirksliga Ost wurde der TSV Ebersberg im Winter bereits auf dem Transfermarkt aktiv. Wie Trainer Michael Hieber im Gespräch verriet, sind die Verpflichtungen von Eren Kesgin und Adi Hasancic fix, zwei weitere Spieler befinden sich noch in der Warteschleife, da noch verhandelt werden muss.

„Eren Kesgin war in der Jugend schon bei uns und kommt von Genclerbirligi Wasserburg zurück“, erklärt Michael Hieber. „Mit Adi Hasancic haben wir einen Neuzugang, der uns im Sommer leider verlassen hat, jetzt aber von Türkgücü Erding wieder zurückkommt. Er fand es bei uns cooler und möchte den Weg wieder mit uns gehen.“