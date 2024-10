Der Kapitän gibt die Binde endgültig ab: Stefanos Bavas zieht nach Griechenland. – Foto: Foto: Dagmar Rutt merkur@digid

„Zwei Stützen, die wegbrechen“: Planegg–Schaltzentrale wird ausgedünnt Beide Spieler zieht es in die Heimat Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Süd Planegg-Kr.

Bezirksligist SV Planegg verliert zwei Leistungsträger im Mittelfeldzentrum. In der Bezirksliga Süd liegt der SVP aktuell auf Rang zwei.

Gerade erst hat sich Pero Vidak daran gewöhnt, dass er personell Woche für Woche aus dem Vollen schöpfen kann. Der Trainer des SV Planegg-Krailling musste in seiner ersten Saison an der Hofmarkstraße mit einem sehr dünnen Kader auskommen und hatte es zu Teilen wohl auch dem Glück, von vielen Verletzungen verschont geblieben zu sein, zu verdanken, dass am Ende des Weges Kreisliga-Meisterschaft und Bezirksliga-Rückkehr warteten. Weil die Schwarz-Blauen zum Saisonwechsel und im Spätsommer personell noch mal nachlegten, hat Vidak nun in seinem zweiten Jahr im Würmtal echte Luxusprobleme. Doch damit kann schon bald wieder Schluss sein, denn die ersten beiden Abgänge während der Saison stehen bereits fest: Tino Pticar und Kapitän Stefanos Bavas werden den Tabellenzweiten in den kommenden Wochen verlassen. Bei beiden sind die Gründe nachvollziehbar. Pticar kehrt in sein Heimatland Kroatien zurück, und auch Halbgrieche Bavas zieht zum Wohnen und Arbeiten nach Griechenland. Daher ist Vidak seinen Spielern freilich nicht böse, trauert ihnen allerdings bereits hinterher. „Das sind zwei Stützen aus dem Stamm, die wegbrechen“, sagt der SVP-Coach.

Bavas spielte schon in der Jugend für Planegg Insbesondere von Pticar muss er sich schon bald verabschieden, im letzten Hinrundenspiel in der Bezirksliga Süd am kommenden Samstag, 26. Oktober (16 Uhr), beim SV Bad Heilbrunn feiert der 25-Jährige seinen Abschied. Bavas könnte noch ein paar Spiele mehr machen. So hofft Vidak, dass sein nomineller Kapitän auch noch für die drei weiteren ausstehenden Partien in diesem Kalenderjahr, die bereits zur Rückrunde zählen, im Derby beim TSV Neuried (2. November), gegen den ASV Habach (10. November) und beim 1. FC Penzberg (16. November) mitwirken kann.