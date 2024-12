Zwei Spielabbrüche in der Landesliga Hammonia!

Der Hamburger Fußball erlebte am 18. Spieltag einen frostigen Abend – im wahrsten Sinne des Wortes. Während sich die Teams in der Bezirksliga gewohnt um Punkte und Prestige duellierten, spielte das Wetter an gleich zwei Schauplätzen eine entscheidende Rolle: Vereiste Kunstrasenplätze sorgten für die Abbrüche der Partien Niendorfer TSV II gegen HSV Barmbek-Uhlenhorst sowie SC Victoria Hamburg II gegen TBS Pinneberg.

Eingefrorener Spielfluss am Sachsenweg

Die Partie in Niendorf hatte zur Halbzeitpause beim Stand von 1:1 ein ausgeglichenes Zwischenergebnis gefunden. Doch der Versuch, das Spiel in der zweiten Hälfte fortzusetzen, scheiterte an der Unbespielbarkeit des Platzes.

Abbruch nach 35 Minuten an der Hoheluft

Noch prekärer war die Lage im Stadion Hoheluft, wo die Begegnung zwischen dem SC Victoria II und Tabellenführer TBS Pinneberg bereits nach 35 Minuten abgebrochen werden musste. Auch hier zeigte sich das Wetter von seiner frostigsten Seite, sodass der Unparteiische frühzeitig die Notbremse zog. Zu diesem Zeitpunkt stand es ebenfalls 1:1.