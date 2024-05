Zwei parierte Elfmeter! Niklas Maubach ist Keeper der Woche

Glanzparaden, gehaltene Elfmeter, weiße Westen: Viel zu oft stehen die Keeper im Schatten der Torjäger – doch das wird sich ab sofort ändern. FuPa und Catch & Keep präsentieren ab sofort wöchentlich den "Keeper der Woche" für FuPa am Mittelrhein.

Der 27-jährige Keeper hütet das Tor von der SG Voreifel in der Bezirksliga Mittelrhein Staffel drei. Am vergangenen Spieltag war Maubach der Mann des Spiels. Beim 1:1 gegen den SV Nierfeld parierte der Torhüter zwei Elfmeter und sicherte so seiner Mannschaft den Punktgewinn. Den ersten Strafstoß hielt Maubach in der 54. Minute. Beim zweiten Elfmeter in der 83. Minute trat ein anderer Schütze an, aber auch dieser scheiterte.

🥈Patrick Bluhm (32) vom TuS Winterscheid in der Kreisliga B Staffel drei Sieg

🥉Ibrahim Al Kassar (32) vom SV Lohmar in der Kreisliga A Sieg