Zwei Neuzugänge bei der Reserve des SSC Weißenfels

Am Sonnabend beginnt für die Landesliga-Fußballer des SSC Weißenfels II das Testen. Um 16 Uhr ist der Landesligist zum ersten Auftritt des Jahres in Delitzsch beim SV Concordia Schenkenberg zu Gast. In der Vorbereitung können sich auch zwei Neuzugänge empfehlen.

Ibrahim Fahtullahi und Silvio Hacker sind seit dem Winter neu in Weißenfels. Der 21-jährige Fahtullahi spielte für die A-Junioren des SV Blau-Weiß Dölau und des VfL Halle 96 in der U19-Verbandsliga und lief für Turbine Halle schon einige Male in der Landesliga auf. Dagegen wechselt der 23-jährige Hacker aus Leipzig zur SSC-Reserve. Der Mittelfeldspieler trug zuletzt das Dress des SV Fortuna 02 Leipzig in der Stadtliga. Zu den Spielerprofilen:

