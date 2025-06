Zwei neue Keeper für den FC Amberg

Nach den Abgängen von Stammkeeper Tim Schreiner und Paul Fischer bestand dringender Handlungsbedarf auf der Torhüterposition. Die entstandene Lücke soll zum einen Vislan Lalayev schließen. Mit ihm schließt sich ein junger Torwart den Vilsstädtern an. Der 20-Jährige hütete in der Frühjahrsrunde das Tor des Süd-Kreisligisten SV Hubertus Köfering und war zuvor für den SV Inter Bergsteig Amberg, den ASV Haselmühl und den TuS Hohenburg aktiv.„Vislan Lalayev bringt neue Impulse für das Torhüterteam mit. Er gilt als engagierter und lernwilliger Keeper mit guter Präsenz auf der Linie. Beim FCA will er den nächsten Schritt machen und sich in einem ambitionierten Umfeld weiterentwickeln“, geben die Verantwortlichen auf den sozialen Kanälen des Vereins zu Protokoll.Zum Zweiten rückt Eigengewächs Tim Haller nach. Das 19-jährige Torwarttalent, das als ruhiger Rückhalt gilt, hat die gesamte Jugend beim FCA durchlaufen und trainierte bereits vergangene Saison regelmäßig bei der Ersten mit. „Mit seiner ruhigen Art und großem Entwicklungspotenzial will sich Tim nun auch im Herrenbereich beweisen. Schön, dass er den Weg beim FCA weitergeht – wir freuen uns auf seine nächsten Schritte in Gelb-Schwarz.“Überdies stehen zwei weitere Sommer-Neuzugänge fest beim Landesliga-Absteiger. Mit den Namen geht man im Laufe der Woche an die Öffentlichkeit. Bis dato waren die Neuverpflichtungen von Edgard Becker, Jamario Carswell sowie von den Spielertrainern Friedrich Lieder und Mario Zitzmann spruchreif.