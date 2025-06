FC Amberg lüftet das Trainer-Geheimnis

Mario Zitzmann wechselt von der SpVgg Bayreuth II an den Schanzl. Der 1,96 Meter große Innenverteidiger bringt die Erfahrung aus rund 400 Pflichtspielen im Herrenbereich mit, war zuvor unter anderem für die DJK Ammerthal, den SV Seligenporten und als Spielertrainer für den SV 08 Auerbach aktiv. Neben seiner Rolle als Spieler wird er in Amberg künftig auch in verantwortlicher Funktion das sportliche Geschehen mitgestalten und seine Qualitäten in der Defensive einbringen.



Friedrich Lieder kommt bekanntlich zur neuen Saison vom Bayernligisten DJK Gebenbach zum FCA und übernimmt gemeinsam mit Zitzmann die Trainerrolle. Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten in Bayreuth und Ammerthal – nun wollen sie beim FC Amberg gemeinsam eine schlagkräftige Mannschaft formen. Wie die Aufgabenverteilung konkret aussehen wird, das wird sich natürlich noch herausstellen.



Sportlicher Leiter Roman Reinhardt zeigt sich zufrieden mit dieser Trainerlösung: „Ich bin froh, dass die Trainerfrage geklärt ist – und freue mich sehr, dass Mario sich für uns entschieden hat und das gemeinsam mit Fritz anpackt. Beide kennen sich aus ihrer Zeit in Bayreuth und Ammerthal, haben dort jahrelang zusammengespielt. Ich bin überzeugt, dass sie sich perfekt ergänzen: Fritz bringt seine Stärken in der Offensive ein, Mario in der Abwehr – und beide stehen als Spieler zusätzlich zur Verfügung. Mit Mario und Fritz haben wir eine Lösung gefunden, die sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut zu unserem jungen Team passt.“



Im Gespräch mit FuPa nennt Mario Zitzmann seine Beweggründe für die Zusage: „In den Gesprächen haben mich Roman und Fritz von dem Konzept überzeugt, das sie aufbauen möchten. Auch mit Ben Burger verstehe ich mich gut. Es liegt ein guter junger Kader vor. Ich kenne die Amberger noch aus der vorherigen Bezirksliga-Saison mit Auerbach. Da hatten sie einen richtig guten Kader. In der Zwischenzeit hat sich natürlich ein bisschen was verändert, aber der Kern ist geblieben. Ich sehe hier ein absolutes Potenzial, schon allein wegen der Stadt Amberg und des Namens des Vereins.“ Mit Blick auf die kommende Spielzeit in der Bezirksliga Nord meint der Routinier: „Wir wollen so erfolgreich wie möglich sein und wieder vorne mit dabei sein. Mehr kann man zum jetzigen Zeitpunkt sowieso noch nicht sagen. Es ist ein Abstieg und ein Umbruch mit einem neuen Trainerteam.“