Zwei Kantersiege in der Qualistaffel Ost, Sigmaringen dominiert weiter

Qualistaffel Ost



Mit zwei schnellen Toren von Luca Ruedi (1., 30.), einem weiteren Treffer von Michael Wiest (31.) und einem Eigentor (34.) war die Partie früh entschieden. Gegen Ende der 2. Halbzeit schraubten Michael Weber (81.) und wiederum Michael Wiest (88.) das Ergebnis auf 6:0 hoch. Damit rückt die SG mit 11 Punkten auf den zweiten Platz vor, Schwendi muss weiterhin auf den nächsten Sieg warten und bleibt bei fünf Punkten.

Burgrieden dominierte das Spiel von Beginn an und ging durch Marcel Rohmer (38.) in Führung. Tim Petersohn traf in der 72. und 73. Minute doppelt, bevor Jakob Lang in der 88. Minute den 4:0-Endstand besiegelte. Baustetten schwächte sich durch zwei Gelb-Rote Karten in der 43. Minute für Christian Bucher und in der 66. Minute für Tom Meier zusätzlich. Burgrieden bleibt damit im Rennen um die Aufstiegsrunde, Baustetten gelang nun seit drei Spielen kein Sieg mehr.

Die SGM Ummendorf/Fischbach hat sich mit drei Siegen und zwei Unentschieden an die Spitze der Tabelle geschoben und will diese auch gegen den TSV Kirchberg/Iller verteidigen. Die Gäste kämpfen gegen den Abwärtstrend und haben in dieser Partie nichts zu verlieren, was sie zu einem unangenehmen Gegner macht.

Bereits nach zwei Minuten brachte Dario Ehe die Gastgeber in Führung. Kim Joel Lück legte in der 24. Minute nach, und erneut Ehe sorgte noch vor der Pause (45.+1) für die Vorentscheidung. Steinhausen konnte nur noch in der Nachspielzeit durch Matthias Wanner (90.+3) den Ehrentreffer erzielen. Schemmerhofen konnte durch den Sieg wieder etwas Boden gut machen und liegt nur noch einen Punkt hinter dem SV Steinhausen auf Platz fünf.







Qualistaffel West







Bereits früh stellte Blönried/Ebersbach die Weichen auf Sieg. Emil Angerer traf in der 15. Minute zur Führung, und nur zehn Minuten später erhöhte Linus Weiss auf 2:0. Hundersingen fand kaum Mittel gegen die starke Defensive der Gäste. Angerer setzte in der 58. Minute mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt und sicherte Blönried/Ebersbach drei Punkte.

Mit einer starken ersten Hälfte legte Sigmaringen den Grundstein für den Erfolg. Daniel Abdulahad traf bereits in der 15. Minute, doch Denis Forstenhäusler glich für Ertingen in der 37. Minute aus. Noch vor der Halbzeit sorgten Dominik Bentele (43.) und erneut Abdulahad (45.+2) für die Entscheidung. Ertingen konnte in der zweiten Halbzeit nicht mehr antworten, sodass Sigmaringen seinen sechsten Sieg in Folge einfahren konnte.

Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Daniel Weber Uttenweiler in der 51. Minute in Führung. Muttensweiler gab nicht auf und glich durch Louis Russ, der den Ball nach einem Freistoß verwertete, in der 79. Minute aus. Doch nur zwei Minuten später sicherte Julian Beck mit einem sehenswerten Tor aus ca. 20 Metern den Sieg für die Gäste. Letztendlich gewann die effektivere Mannschaft, die SGM konnte vor allem in der ersten Halbzeit mehrfach die Chancen zur Führung nicht nutzen. Uttnweiler bleibt damit weiterhin auf Platz zwei.

Vor eigenem Publikum setzte sich Krauchenwies in einem nervenaufreibenden Duell gegen Bad Schussenried durch. Patrick Beck brachte die Gastgeber in der 89. Minute in Führung, doch Bad Schussenried konnte durch Felix Bonelli in der Nachspielzeit (90.+2) ausgleichen. Als sich alles auf ein Unentschieden einstellte, sorgte Alexander Hoch in der 90.+4 Minute mit seinem Treffer für den umjubelten Heimsieg.

Türkspor Biberach startete stark und ging durch Burak Kesici bereits in der 20. Minute in Führung. Altshausen glich jedoch durch Felix Mattmann kurz vor der Halbzeit aus (42.). In der konnte Deniz Altinok in der 71. Minute den entscheidenden Treffer für die Hausherren erzielte. Türkspor rückte durch diesen Sieg auf Platz fünf vor, die SGM bleibt auf dem neunten Platz.