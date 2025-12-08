Seit 13 Partien ungeschlagen: Die Würzburger Kickers. – Foto: Frank Scheuring

Zwei große Ärgernisse trüben positiven Eindruck der Würzburger Kickers Die "Rothosen" überwintern auf Platz drei in Lauerstellung +++ Die denkwürdigen Spiele gegen die Augsburger Teams bleiben in schlechter Erinnerung Verlinkte Inhalte präsentiert von Regionalliga Bayern Würz.Kickers Marc Reitmaier Sebastian Neumann

Die Würzburger Kickers können ein ruhiges Weihnachtsfest feiern. Platz drei und 39 Punkte lassen den Rothosen in der Frühjahrsrunde alle Möglichkeiten. Der bärenstarke 1. FC Nürnberg II hat zwar an der Tabellenspitze schon sieben Punkte Vorsprung. Ungeachtet dessen, ob der U23-Nachwuchs des "Clubs" einen Aufstieg in die 3. Liga überhaupt in Erwägung ziehen würde, ist der Rückstand für die Kickers durchaus noch aufzuholen.

Auch Sportdirektor Sebastian Neumann zieht ein durchaus positives Winterfazit, auch wenn es freilich immer Steigerungspotential gibt: "Wir können mit der ersten Saisonhälfte zufrieden sein. Trotzdem gibt es noch einige Themen, an denen wir arbeiten müssen und auch werden. Da werden wir nach der Winterpause ansetzen. Die Punkteausbeute hätte ohne die kleine Schwächephase gegen Aubstadt, Augsburg II und Schwaben Augsburg besser ausfallen können sogar müssen."



In schlechter Erinnerung sind Neumann besonders zwei denkwürdige Partien geblieben: "Besonders ärgerlich sind die Spiele gegen die beiden Augsburger Mannschaften, die wir jeweils nach einer 3:0-Führung noch abgegeben haben." Gegen die Profireserve des FCA setzte es gar noch eine 3:4-Niederlage, gegen die "Schwabenritter" hätte es beinahe ein Déjà-vu der ganz üblen Sorte gegeben, am Ende stand ein 3:3 an der Anzeigetafel. Mit fünf Zählern mehr hätten die Kickers auf Platz zwei überwintert und wären ganz dicht dran an Nürnberg. Hätte, hätte, Fahrradkette...

Cheftrainer Marc Reitmaier hat die Kickers stabilisiert. – Foto: Sven Leifer





Im Anschluss haben sich die Würzburger allerdings stabilisiert und können mittlerweile auf einen Ungeschlagen-Serie von 13 Partien in Folge zurückblicken. Deshalb spart Neumann auch nicht mit Lob: "Die Entwicklung, die unser Trainerteam mit der Mannschaft durchläuft, ist positiv und die Abläufe greifen immer besser ineinander." Mit der Wintervorbereitung legen die Kickers aller Voraussicht nach am 12. Januar los. Ein Trainingslager soll es ebenfalls geben, der genaue Termin steht noch nicht fest, weil eventuell auf die Ansetzung eines Nachholspiels reagiert werden müsse, teilt der Verein mit.

Ob die ein oder andere Verstärkung im Winter den Weg an den Dallenberg findet? Da lässt sich Neumann verständlicherweise nur wenig in die Karten schauen: "Wir sind mit unserem aktuellen Kader sehr zufrieden. Wir werden aber sicherlich weiterhin den Markt beobachten."

Jermain Nischalke (li.) hat sich bislang als die erhoffte Verstärkung erwiesen und schon sieben Treffer auf dem Konto. – Foto: Frank Scheuring