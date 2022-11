Zwei Favoritensiege und eine kleine Überraschung im Pokal Teaser KREISPOKAL WETZLAR: +++ In der dritten Runde des Wetzlarer Fußball-Kreispokals lassen sowohl der SC Waldgirmes als auch die SG Waldsolms keine Zweifel aufkommen. Im dritten Duell siegt der Klassentiefere +++

WETZLAR - Zwei klare Favoritensiege gab es am Dienstagabend in der dritten Runde Wetzlarer Fußball-Kreispokals. Hessenligist SC Waldgirmes setzte sich beim Kreisoberligisten Türk Ata/ Türkgücü Wetzlar mit 8:2 durch, die in der Gruppenliga beheimatete SG Waldsolms feierte einen 6:0-Heimerfolg gegen den B-Ligisten TV Dornholzhausen. Ergebnismäßig deutlich enger ging es im Duell zwischen dem Gruppenliga-Absteiger RSV Büblingshausen und der vor dieser Saison in die dritthöchste Klasse Hessens aufgestiegenen SG Ehringshausen/Dillheim zu. Am Ende gewann das aktuelle "KOL"-Team mit 3:1.